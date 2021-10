Da Chelsea Rivera (27) kom hjem fra jobb, lå utkastelsesbrevet på dørmatten. Nå risikerer hun og de tre sønnene å bli hjemløse. De deler skjebne med hele 3,6 millioner amerikanere, som nå kan bli husløse.

Ingen nåde

Alenemor Chelsea Rivera bor i en liten ettromsleilighet sammen med sine tre sønner på ti, seks og to år i byen Columbus, i den amerikanske delstaten Ohio. De siste månedene har hun pådratt seg gjeld i ubetalt husleie på 26.000 kroner.

Da hun kom hjem fra jobb for en måned siden, lå utkastelsesbrevet på dørmatten. I brevet sto det at hun måtte flytte innen tre uker.

– Jeg ble redd og begynte å gråte. Alt jeg ønsker er at barna mine skal ha en trygg og stabil oppvekst. Det får de ikke på et herberge, sier Chelsea Rivera til VG.

Amerikanerne har pådratt seg gjeld på flere milliarder dollar i ubetalt husleie under pandemien, ifølge The New York Times. Nå står 3,6 millioner mennesker i fare for å bli kastet ut av hjemmene sine. Nesten halvparten er barn.

I Chicago har New Life Centers ansatte som deler ut esker med mat til folk som står i lange bilkøer. Under pandemien er såkalte Food Banks blitt kritiske løsninger for fattige og hjemløse.

Hjemløs-trusselen skyldes blant annet at mange har mistet jobben eller fått redusert arbeidstid. Delstatene Nevada og Alabama er hardest rammet, ifølge organisasjonen The Aspen Institute. Der tror 37 prosent av husstandene at de ikke kommer til å klare å betale neste månedsleie.

Det er stor variasjon mellom statene. I Vermont er tallet seks prosent.

– Det er helt grusomt

Chelsea Rivera arbeider i et varehus og tjener rundt 300 dollar, eller 2600 kroner, i uken. Det dekker så vidt månedsleien på 1000 dollar. Under pandemien er vaktene blitt færre og økonomien trang.

– Vi er avhengig av matkuponger og hjelp fra venner for å overleve, sier hun.

Matkupongen er et privat kort, et slags bankkort, som Rivera får av staten til å betale for matinnkjøp. Beløpet hun får på kortet, er basert på inntekten hennes. Hun får ikke handle sigaretter og alkohol, men kun dagligvarer som frukt, melk og brød.

Ifølge forskningsinstituttet Center on Budget and Policy Priorities er 38 millioner amerikanere avhengig av matkuponger, landets viktigste anti-sultprogram. Over halvparten av mottagerne er barnefamilier.

Rivera har søkt om kommunal hjelp, men blir møtt av lange ventelister.

– Jeg ringer og ringer, men får beskjed om at de ikke har kapasitet. Noen ganger får jeg ikke svar i det hele tatt. Det er helt grusomt, sier trebarnsmoren.

Måtte i retten

Hun bodde sammen med barnefaren frem til mars i år, men ifølge Rivera var forholdet svært turbulent.

– Det var ikke en bra situasjon for barna. Jeg bestemte meg til slutt for å hente dem på skolen og flytte på dagen. Heldigvis fant jeg en møblert leilighet vi kunne overta med en gang, men nesten alle tingene våre ligger igjen i hans leilighet.

Rivera har tre sønner – på ti, seks og to år.

27-åringen sier hun prøver å skjerme barna så godt hun kan. Det siste hun vil, er at de skal bli redde og stresset.

– Jeg vil ikke vise sønnene mine at jeg bekymrer meg, så jeg prøver å ta dem med til parken og fokusere på andre ting, så ofte jeg kan. Da jeg var liten. stresset mamma med økonomien, og det påvirket meg. Det ønsker jeg ikke for barna mine, sier hun.

I august møtte Rivera i retten. Da hadde hun 3000 dollar, det vil si 26.000 kroner, i ubetalt husleie.

Hun ble tilbudt hjelp fra organisasjonen IMPACT og fikk beskjed om at gjelden skulle halveres. Organisasjonen jobber for å bekjempe fattigdom og få folk som sliter, på bena igjen.

Rivera har også fortalt nyhetsbyrået AP om rettssaken sin.

Men over en måned senere er gjelden fortsatt uendret.

– Jeg trodde alt var i orden, men hverken jeg eller utleieren min har hørt noe fra organisasjonen. Derfor ringte jeg dem og spurte om en oppdatering. Da fikk jeg beskjed om at jeg fortsatt ikke var godkjent for å motta støtte, sier Rivera.

– Tar alle jobber jeg kan få

Loven som beskyttet amerikanerne mot utkastelse under pandemien, gjaldt bare til 31. juli.

Onsdag 4. august ble det arrangert en demonstrasjon i New York. Samme dag kunngjorde den amerikanske regjeringen at utkastelsesforbundet ble forlenget i 60 dager.

26. august opphevet likevel Høyesterett forbudet. Det var en seier for utleierne, som har brukt nesten et år i retten på å bekjempe utkastelsesforbudet.

Flere delstater har likevel innført forbud mot utkastelse. I New Jersey gjelder loven frem til januar 2022 og i Minnesota frem til juni 2022.

I Ohio har de ikke forlenget forbudet. Chelsea Rivera beskriver de siste månedene som en tøff periode. For å ha nok penger til mat, klær og strøm har hun tatt ulike småjobber. Telefonen hennes er koblet fra, og hun har sjelden tilgang til internett.

Hun har blant annet solgt bingobilletter på et sykehjem. For en kveld med billettsalg får hun 440 kroner.

– Det er få jobber å søke på, men jeg tar alt jeg kan få.

– Jeg er livredd

Øst i landet sliter LaChrisa Winston (32) med de samme utfordringene. Hun bor i en leilighet i Morgantown i delstaten West Virginia. Hver eneste dag er hun redd for at utleieren skal banke på døren og kaste henne ut.

– Jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å ha et hjem om en måned. Jeg frykter at jeg kan havne på gaten. Jeg har ingen steder å gå, sier Winston til VG.

Hun klarte lenge å betale månedsleien på rundt 6000 kroner, etter at hun sa opp jobben sin i februar på grunn av helseproblemer. Hun lånte penger av familie og venner og brukte opp pensjonssparekontoen sin.

Til slutt var sparekontoen tom. I midten av juli fikk Winston beskjed om at utkastelsesprosessen ville starte dersom hun ikke betalte et beløp på 6.600 kroner innen fire dager. Hun betalte fem dager senere.

– Vi hører at det skal være enkelt å finne et sted å bo, men jeg har fortsatt ikke fått svar på om jeg kan få hjelp til å finne en leilighet. Jeg er livredd, sier hun.

En 13 år gammel jente ser hjelpeorganisasjonen «La Colaborativ» pakke sammen familiens eiendeler i Chelsea, Massachusetts. Når en familie er blitt kastet ut av hjemmet sitt, har de 48 timer på å samle sakene sine.

Studier fra landets storbyer viser at fargede utgjør rundt 80 prosent av menneskene som utsettes for utkastelse.

La Chrisa Winston fortalte først sin historie i The New York Times. Hun får ikke arbeidsledighetstrygd fordi det statlige byrået mener at hun sa opp jobben frivillig, men for henne føltes det ikke som noe valg. Winston arbeidet som selger i en telefonbutikk.

– Jeg har astma og høyt blodtrykk og var redd for å bli smittet av coronaviruset. Jeg følte meg ikke trygg på jobb, forklarer hun.

For tre uker siden startet hun i ny jobb i administrasjonen ved et sykehus, men flere måneder uten inntekt gjør situasjonen vanskelig.

– Denne situasjonen er grusom. Takk Gud for at jeg ikke har barn.

– Vi gir flere advarsler

De som leier ut eiendom, blir også påvirket av utkastelsesforbudet. Gary Zaremba er eiendomsmegler i New York og Ohio og leier ut 350 leiligheter fordelt på 100 bygninger i Dayton, Ohio.

– Min oppgave er ikke å huse noen uten å få betalt, sier utleier Gary Zaremba til VG. – Jeg må ha penger til å betale mine ansatte og fikse skader i leilighetene.

Han beskriver boligsituasjonen i landet som kritisk. Leilighetene i Ohio blir dyrere, flere mister jobben, og det bygges få nye boliger.

For hver 100. husstand med lav inntekt er kun 42 tilgjengelige boliger rimelige nok til å leie, ifølge en rapport publisert av en organisasjon som bekjemper fattigdom i Ohio.

Rundt 213.000 husstander i Ohio har ubetalt husleie, og rundt 130.00 frykter å bli kastet ut av hjemmene sine, skriver nyhetsbyrået AP.

Noen av leietagerne til Zaremba er blitt kastet ut under pandemien fordi de ikke har betalt husleie. Ifølge eiendomsmegleren flytter mange inn til familiene sine for å spare penger. Mer enn 11 millioner amerikanere har ubetalt husleie, ifølge CNN.

– Det skjer at familier blir kastet ut. Mange er rammet av arbeidsledighet. De fleste ønsker å betale, men må velge mellom strømregningen, mat eller husleien, sier Zaremba.

Ifølge megleren skal det mye til før noen av firmaets leietagere blir kastet ut fra hjemmet sitt.

– Folk blir ikke kastet ut på én dags varsel. Vi gir leietagerne flere advarsler om at de må betale gjelden sin. Ofte lager vi en nedbetalingsplan sammen med dem for å prøve å unngå utkastelse, sier Zaremba.

Fikk nedbetalingsplan

I Columbus, Ohio føler Chelsea Rivera seg nå hjelpeløs. Hun sliter med angst og depresjon, noe som gjør at situasjonen oppleves enda verre.

Den resterende gjelden skal være betalt innen november. Siden hun ble enig om en nedbetalingsplan i august og betalte over 10.000 kroner i retten, fikk Rivera bli værende i leiligheten.

– Jeg trodde vi kom til å bli kastet ut. Jeg var forberedt på det verste.

Familien hennes bor i New York, åtte timers kjøring unna. Men på grunn av Riveras livssituasjon vurderer søsteren hennes å flytte til Ohio for å hjelpe henne med å betale ned husleien og passe barna.

– Jeg tror jeg kommer til å klare det. Det viktigste er at vi er friske, sier Chelsea Rivera.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få det til.