«Empty nest-syndromet»: Disse foreldrene takler det best

Når barna flytter ut, sitter ofte foreldre igjen med uvant mye egentid og et stort vemod. Her er ekspertenes råd til å takle «Empty nest syndrome».

Av Mona Langset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det triste er at en fase i livet nå definitivt er over, sier Beate Molander (54) fra Fredrikstad. Starten av januar var også starten på et liv uten noen hjemmeboende barn.