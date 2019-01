Livet etter tapet: – 42 og et halv år fikk vi sammen

Tenk at han skulle falle for en dame som var totalt uinteressert i fotball. Men så fant Olaug sin plass i Bjørns Liverpool-univers. Nå som hun er borte, er det her han finner trøst.

Da Bjørn kommer hjem til Lillesand og får se henne, er det klart at noe er fryktelig galt. De kjører til sykehuset, der Olaug blir lagt innlagt med det samme.

Ti dager senere trekker Olaug siste pust.

– Den kvelden viste fotball meg at selv i den aller mørkeste tiden i livet mitt, kunne jeg – bare et lite øyeblikk – kjenne glede.