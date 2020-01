Nytt forhold? 7 tegn du må passe deg for

Er du så forelsket i din nye partner at det føles som om ingenting kan gå galt? Da kan det være lurt å gjøre en statussjekk, før du bestemmer deg for å satse alt. Datingcoachen gir deg tegnene som kan tyde på at relasjonen ikke kommer til å vare.

Moa Alfredson, Aftonbladet

Malene Birkeland

For mindre enn 10 minutter siden

Vi tror ofte at om det føles bra, så betyr det at vi har funnet rett partner.

Flere artikler

Fra andre aviser