Christine Dancke om strikkingen: – Hjernen får hvile

Å strikke gir Christine Dancke den balansen hun trenger. For Carola og Anders ble strikketøyet redningen under tøffe perioder i livet. Flere studier har vist at strikking kan ha betydelige fordeler for mental helse.

Publisert: Nå nettopp

– Det jeg unner folk som ikke strikker å få oppleve, er følelsen av at du bare har sittet i ro i tre timer og ikke tenkt på en dritt.