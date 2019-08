Tok drastisk grep: Nå har Stine (24) bare 16 klesplagg

I flere år kjøpte Stine (24) bare bruktklær. Så kvittet hun seg med nesten alle klærne i skapet.

Kari Mette Hole

Klaudia Lech (foto)

For to år siden hadde Stine 150 plagg i klesskapet. I flere år hadde hun bare kjøpt brukte klær, men hun følte ikke at det var nok. Så bestemte hun seg for å ta et mer drastisk grep.

– Jeg ville teste ut hvor mye klær jeg egentlig trengte, og hvor fort jeg ble lei av plaggene jeg går med. Min erfaring er at vi ikke trenger så mye klær som man tror, forteller hun.

Det vet hun alt om. Nå har 24-åringen bare 16 plagg i klesskapet.