Når en i forholdet blir alvorlig syk

Per Arne Larsen ble plutselig rammet av alvorlig sykdom, som snudde både hans og kona Ellens liv på hodet. Hvordan takler man som par så store omveltninger i livet? Per Arne og Ellen fant sin egen oppskrift.

Hans Petter Treider

Ragne Borge Lysaker (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi levde aktive liv, og tok hver nye dag nærmest som en selvfølge. Det var også en selvfølge at vi var to. Da Per Arne ble syk, ble alt snudd på hodet.