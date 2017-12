Ny rekord i handel med kort

Fredag 22. desember ble norske betalingskort brukt til å handle for mer enn 3,9 milliarder kroner. Det er en ny norsk rekord.

De 3,9 milliarder kronene ble betalt gjennom totalt 8,7 millioner kortkjøp. Den forrige rekorden ble satt under årets Black Friday hvor det også ble gjennomført 8,7 millioner kortkjøp, men da med en kortomsetning på rett over 3,6 milliarder kroner.

– Den 22. desember var det en periode på mer enn tre timer hvor det ble utført 275 kortkjøp i sekundet, noe som tilsier at det bare i de timene ble foretatt om lag tre millioner kortkjøp. Jeg har aldri sett at det har vært så høyt over så lang tid, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at i perioden fra 1. til og med 23. desember ble betalingskortene benyttet 145,6 millioner ganger, noe som er en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen med kort har i perioden vært på 54,6 milliarder kroner, en økning på 3,3 prosent.