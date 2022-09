VERRE FOR ANDRE: Birgit Hansen (59) fra Tønsberg og Ann Kristin Granlund (55) fra Notodden er begge i en situasjon som gjør at de tåler økningen i matvareprisene. Men de har medfølelse for folk som trenger NAV-støtte eller er i etableringsfasen.

Prissjokket: Denne matvaren har økt med 61 prosent på et år

Flere av matvarene folk flest handler i butikken har blitt mellom 30 og 60 prosent dyrere på et år, i VGs prissjekk. Men økonomiprofessor tror prisene vil gå ned frem mot jul.

For nordmenn flest merkes økte kostnader på strøm, drivstoff og renter godt på lommeboken. Også for matvareprisene er tallene tydelige.

VGs ferske matbørs viser at prisene på varene i handlekurven vi har sjekket, har økt med 11 prosent siden september i fjor, da vi gjorde samme prissjekk.

Tendensene er også i tråd med tall fra SSB som viser at matvareprisene mellom august 2021 og august i år steg med 10,3 prosent.

– Dette bekrefter hvordan bildet ser ut. Mitt inntrykk er at lavpriskjedene følger ekstra nøye med på hvilke varer VG plukker ut. Likevel ser vi stort sett den samme prisøkningen som SSB, sier professor og dagligvareekspert ved Norges Handelshøyskole Øystein Foros, til VG.

VINNERKURVEN: Også i den billigste kjeden i VGs matbørs har prisene økt vesentlig siden i fjor.

– Bekymret

De vanlige matvarekundene som VG treffer på gaten i Oslo reagerer også på den kraftige økningen i prisene. Men det er veldig forskjellig hvordan prisøkningen treffer folk.

– Jeg går på Meny og handler der uansett, selv om den butikken kanskje har noe dyrere matvarer enn de fleste andre matvarekjedene, sier Birgit Hansen (59) fra Tønsberg.

Hun tilhører en kundegruppe med forholdsvis god råd, men er mest bekymret for egne barn og andre som er i etableringsfasen.

– Jeg er bekymret for dem. De har lave inntekter, boliglån og høye matutgifter, sier Birgit Hansen.

– Jeg er nok noe mer prisbevisst enn Birgit, og ser på at varene går opp – og at prisene øker også på Rema der jeg handler. Jeg prøver også å ukehandle, sier Ann Kristin Granlund (55) fra Notodden.

– Merker prisøkningen veldig

– For noen er situasjonen veldig utfordrende. For dem er hverdagen veldig tøff. Jeg ser et større skille mellom de med god råd og de som faller utenfor fra før. For dem blir det dobbelt så tøft. De sier det er vanlige folks tur, men for vanlige folk som er avhengige av NAV, så opplever nok ikke de det, beskriver Granlund.

Det kan Ole Aasheim (31) skrive under på. Oslo-mannen har akkurat handlet på en Kiwi-butikk i hovedstaden da han møter VG.

– Det er nok en grunn til at matprisene øker slik VGs matbørs viser. Men i min situasjon som er arbeidsledig og avhengig av NAV, så merker jeg prisøkningen på mat veldig.

– Er det matvarer du ikke kjøper nå på grunn av prisøkningene?

– Nei, jeg kjøper stort sett de matvarene jeg alltid har kjøpt, sier Aasheim som blant annet har en stor flaske Pepsi Max i handleposen sin – en vare som økte med 30 prosent for en firepakning fra september 2021 til september 2022 på billigste butikkjede i VGs matbørs.

EKSPERT: Øystein Foros er professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole.

Matvareprisene i Norge justeres på to faste datoer, 1. februar og 1. juli. I juli i år satte dagligvarekjedene opp prisene på en rekke varer. Inflasjonstall fra SSB viser at matprisene økte med hele 7,6 prosent fra juni til juli i år.

Historisk sett har prisene stort sett blitt nedjustert i løpet av noen uker, påpeker Foros. Det har imidlertid ikke skjedd i år.

– Nå ser vi at vi fortsatt, i midten av september, er litt preget av økningen i juli. I det store bildet skyldes denne enorme prisøkningen først og fremst at varene som dagligvarekjedene kjøper inn har blitt dyrere. Dette har nok en sammenheng med krigen i Ukraina og høyere energipriser i forhold til produksjon av råvarer, forklarer Foros.

En sterk indikasjon på at prisøkningen skyldes økte innkjøpspriser er at vi ser minst like store prisøkninger i landene rundt oss, sier Foros videre.

– Klart dette svir for folk

I år er det pålegg som har økt mest i pris, hele 22 prosent sammenlignet med fjorårets matbørs. Kjøtt og fisk har blitt 18 prosent dyrere, mens frukt og grønt er det eneste som har blitt billigere – med en prisreduksjon på totalt 8 prosent.

Økte kostnader på mat, strøm, renter og drivstoff gjør at svært mange mennesker får betydelig mindre å rutte med, mener Foros.

– Disse tingene er vanskelig for folk å gjøre noe med. Særlig på kort sikt. Så det er klart dette svir for folk. Det er noe man merker.

Forbrukerrådet opplyser til VG at de har vanskelig for å kommentere økningen på enkeltprodukter, men fagdirektør Olav Kasland er enig med Foros:

– Den voldsomme prisøkningen vi ser er en stor belastning for husholdningene, sier Kasland, til VG.

Kasland frykter at aktører i markedet vil bruke anledningen til å øke prisene litt ekstra for å øke sin profitt.

– I Danmark har næringsministeren pålagt sitt Konkurransetilsyn å følge ekstra med for å avdekke om dette skjer. Forbrukerrådet mener at næringsministeren i Norge også burde gi den samme beskjeden til sitt Konkurransetilsyn.

VAKTBIKKJE: Olav Kasland er fagdirektør i Forbrukerrådet, som jobber med forbrukernes interesser.

Forventer nedgang fremover

VGs matbørs viser at lavpriskjedene generelt sett har særdeles like priser. Hvorfor varierer ikke prisene mer når prisene generelt sett går opp?

Kasland mener at VGs matbørs er en viktig sammenligning av priser, noe også lavpriskjedene er bevisste på. Når de da sjekker prisene hos hverandre, vil de legge seg på omtrent det samme prisnivået.

– Forbrukerrådet er imidlertid tydelig på at vi synes konkurransen i dagligvaremarkedet er altfor dårlig. Det er kun tre kjeder som konkurrerer, noe som er altfor lite, avslutter Kasland.

Øystein Foros tror at matvareprisene nå på kort sikt vil nedjusteres.

– I første omgang vil vi nok se en nedgang i prisene frem mot jul, hvor konkurransen mellom dagligvarekjedene skjerper seg mot julehandel, med mindre noe helt spesielt skjer. Det er det vanlige vi ser, sier Foros, og fortsetter:

– Prisene kan fortsatt gå opp og det kan flate ut. Men i dagligvaremarkedet er det først i februar at vi eventuelt får noen store utslag i endringer i innkjøpsprisene.

DYRERE: Flere produkter har økt betraktelig i pris, sammenlignet med forrige prissjekk i september i fjor.

Selv om den samlede handlekurven har økt med 11 prosent, har også noen varer blitt billigere fra i fjor til i år: