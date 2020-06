Forsker: Denne feilen kan ødelegge karrieren din

Føler du at du står på stedet hvil, til tross for at du trives i jobben? Da kan det være at du gjør en vanlig, men stor, feil, mener arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg. Her er hennes beste tips for å få fart på karriereutviklingen.

Nå nettopp

Fra andre aviser