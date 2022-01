Oppgraderte hytta for 25 000 kroner. Slik kan du pusse opp på budsjett

Karoline og Espen forvandlet gammel hytte på budsjett. Trine og Inge oppgraderte sin hytte for under 10 000 kroner. Her er deres - og ekspertenes - tips til enkle og billige oppussingsgrep.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Da Espen Westermann (40) arvet bestemorens hytte på 110 kvadratmeter fra 1985, var planen å male et soverom. Så ble han og samboeren Karoline Nilssen (31) hektet.