10 ledige hytteperler i sommer

Etterspørselen etter hytter er enorm, men det er fortsatt ikke for sent å sikre seg drømmeferien. Her er ti ferieperler du fortsatt kan sikre deg i sommer.

Av Ida Lokland og Astrid Dalen / Dine Penger

Publisert: Nå nettopp

Interessen for å leie fritidsbolig er stor i en feriehungrig – men «Norges-fast» – befolkning. I starten av mai 2020 var det hele 120 % mer trafikk inne på feriehus og hytter til leie på Finn.