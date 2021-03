Hallgeir Kvadsheim: Økonomifellene kvinner ofte går i

Undersøkelser viser fortsatt at mannen betaler for boliglån, bil og forsikringer, mens kvinnen i forholdet sørger for gaver, dagligvarer, og barnas utgifter. Det er uklokt, mener Hallgeir Kvadsheim. Dette er hans beste økonomiråd til norske kvinner.

Av Hallgeir Kvadsheim

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Som kvinne risikerer du å sitte igjen med svært lite dersom forholdet ryker.