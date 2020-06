SOMMEREN PÅ ETT BRETT: I denne samlingen av årets nyheter ligger Norges beste sommerøl. Foto: Hallgeir Vågenes

Stor test: Sommerens 20 beste øl

VG har testet 75 nyheter i alle ølkategorier og i sommer kan du glede deg over mange spennende og gode sommerøl. Her er oversikten over alle ølene som fikk terningkast 6 og 5.

Våren 2020 har vært en spesiell og krevende situasjon for landets bryggerier. Har coronapandemien lagt en demper på produksjonen? Er kvaliteten på de nye produktene dårligere?

Ifølge Bryggeriforeningen har det vært tøft for bryggeriene. Verst har det vært for pub- og restaurantbryggerier og mange av dem har vært stengt ned eller har mistet gjestene. De har tapt 60 prosent av omsetningen i mars.

Men selv om omsetningen har sviktet i krisetiden så tyder mye på at ølbryggingen har gått klar!

– Veldig god kvalitet

For årets sommerøltest, som er utført av Ølakademiet på oppdrag fra VG, teller i alt 80 påmeldte øl fra 36 norske bryggerier. Til slutt endte vi opp med 75 øl, fordi 5 øl måtte trekkes på grunn av klare ølfeil.

– Hvordan var kvaliteten på testutvalget?

– Sett under ett er det veldig god kvalitet i årets sommerøltest. To av ølene gikk helt til topps med karakteren seks og hele 15 øl fikk karakteren fem, sier daglig leder Ronja Velten i Ølakademiet.

Sekseren henger svært høyt i Ølakademiet og i år var det altså bare to øl, i hver sin klasse, som fikk høy nok score til toppkarakteren. Det var Holmens Utepils fra Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri og Sur & Snasen i Sour Ale-klassen produsert av Geiranger Bryggeri som utmerket seg. Begge fikk poengsummen 95, som er svært høyt i disse testene.

BLINDTEST: Testingen ved Ølakademiet på Grünerløkka i Oslo foregår ved at testpanelet smaker på produktene uten å vite hvilket merker, type eller produsent som står bak. Foto: Bringedal, Terje

Mange kategorier

Men, hva er egentlig sommerøl og hva kjennetegner et godt sommerøl?

– Tradisjonelt sett er sommerølet lyst og friskt og de fleste av oss forbinder sommerøl med pils og lager. Slik er det nødvendigvis ikke lenger. Vi finner nå sommerøl i alle stiler og varianter. Et godt sommerøl bør være et øl som passer til sommerens matretter eller bare et øl å nyte i ferietiden. Ølet bør ha god balanse mellom fruktighet, sødme og bitterhet, sier Velten.

Her er Årets sommerøltest i VG. Produktene er fordelt i følgende kategorier i denne saken. God fornøyelse!

Pils, lager, radler og maibock

Surøl; Berliner Weisse, Gose og Sour Ale

Pale ale, IPA, Session IPA, APA, DIPA og NEIPA

Hveteøl, blond, saision og tradisjonsøl

Alkoholfritt

Dette er oversikten over alle de 75 testede sommerølene:

Her er listen over ølene som fikk terningkast 6 og 5 i testen. I tillegg har vi tatt med de tre beste alkoholfrie ølene:

Holmens Utepils – Nøgne Ø Foto: Hallgeir Vågenes

Holmens Utepils – Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri

Norge 0,50 l. flaske 5,2 % Batch: 2252

Stil: Lager

Farge og duft: Lys, klar. Korn, sitrus, stikkelsbær og blomster.

Smak: Korn, brød, gjær, gress, sitrus, pepper og urter. Fyldig, med fin sødme og avrundet bitterhet.

Passer til: Pizza, hamburger, sjømat og salater. Eller kan nytes alene.

Vurdering: Flott balansert øl, med lang ettersmak. Et perfekt håndverk.

Poeng: 95

Sur & Snasen – Geiranger Bryggeri Foto: Hallgeir Vågenes

Sur & Snasen – Geiranger Bryggeri

Norge 0,33 l. flaske 6,0 % Batch: 224

Stil: Sour Ale

Farge og duft: Lett rosa, uklar. Rips, bringebær, rosebusk og eik.

Smak: Te, urter, rabarbra, rips og andre røde bær. Et fyldig, komplekst øl med lang ettersmak.

Passer til: Fet rød grillet fisk. Kan også nytes alene.

Vurdering: Mange spennende smaker i en flaske. Dette ølet må du prøve, god sommer!

Poeng: 95

Dry-Hopped Maibock – Ægir Bryggeri Foto: Hallgeir Vågenes

Dry-Hopped Maibock – Ægir Bryggeri

Norge 0,33 l. boks 6,0 % Batch: 0510MAI

Stil: Maibock

Farge og duft: Lys gul, uklar med godt skum. Sitrus, brød, frukt, honning og treverk.

Smak: Karamell, moden frukt, banan og røde epler. Et fruktig øl med god balanse, fylde og lang kropp.

Passer til: Grillkvelden eller alene.

Vurdering: Et fyldig matøl som bør stå på bordet når det grilles i sommer.

Poeng: 93

Bringebææærliner Weisse – Grünerløkka Brygghus Foto: Hallgeir Vågenes

Bringebææærliner Weisse – Grünerløkka Brygghus

Norge 0,33 l. flaske 3,7 % Batch: 503

Stil: Berliner Weisse

Farge og duft: Lys Rosa, uklar med tett skum. Ferske Bringebær og stikkelsbær.

Smak: Fint bringebær preg, sitrus med god syrlighet. Frisk, lettdrikkelig og fyldig smak.

Passer til: Jordbær med fløte, aperitiff eller som drikkeøl.

Vurdering: En frisk og fin tørsteslukker i solen.

Poeng: 86

Sur & Snerten – Geiranger Bryggeri Foto: Hallgeir Vågenes

Sur & Snerten – Geiranger Bryggeri

Norge 0,33 l. flaske 4,7 % Batch: 237

Stil: Sour Ale

Farge og duft: Dyp rød, uklar. Stikkelsbær, kirsebær og yoghurt.

Smak: Tyttebær, sure kirsebær, rabarbra og vanilje. Fin syrlighet og sødme. Kompleks og fyldig munnfølelse.

Passer til: Chèvre, and og vilt.

Vurdering: Et matøl for sene sommerkvelder.

Poeng: 86

ELØ Passion for Peach Foto: Hallgeir Vågenes

ELØ Passion for Peach DDH – En Liten Øl

Norge 0,33 l. boks 7,0 % Batch: #109

Stil: NEIPA

Farge og duft: Gul, tåkete. Tropiske noter, pasjonsfrukt, mango og sitrus. Lett floralt.

Smak: Pasjonsfrukt og sitrus. Lett syrlighet og fruktige toner. Lang og god munnfølelse.

Passer til: Pulled pork med Coleslaw og grillmat.

Vurdering: Et kjempegodt og friskt øl i sommervarmen

Poeng: 86

Graff Humlesjark Foto: Hallgeir Vågenes

Graff Humlesjark – Graff Brygghus

Norge 0,33 l. flaske 7,5 % Batch: Ukjent

Stil: Dobbel NEIPA

Farge og duft: Gul og tåkete. Fersken, tropisk frukt og grønne urter. Dufter fersk humle og ny klippet gress.

Smak: Moden frukt, sitrusskall og floral. Ølet har balansert og tydelig humleprofil. Behagelig munnfølelse, med god fylde.

Passer til: Fet og salt mat.

Vurdering: Et meget godt øl for den som er glad i humledrevne øl.

Poeng: 86

Even More Hops Sabro Foto: Hallgeir Vågenes

Even More Hops Sabro – Hogna Brygg

Norge 0,44 l. boks 8,0 % Batch: 16.04.2020

Stil: Dobbel IPA

Farge og duft: Strågul, uklar. Sitrus, gress, urter og fruktige toner i duften.

Smak: Lett tropisk, appelsin, grønne urter og gjær. Ølet har god humleprofil, er godt balansert. Har fylde, fruktighet og tørr ettersmak.

Passer til: Fet grillmat.

Vurdering: En kjempegod fruktig IPA

Poeng: 86

EC Dahls Sommerøl Foto: Hallgeir Vågenes

EC Dahls Sommerøl – Ringnes

Norge 0,50 l. boks 4,5 % Batch: c0107n

Stil: Lager

Farge og duft: Lys, uklar. Honning, søt bakst, gress og urter. Lette fruktige toner.

Smak: Korn, brød og urter. Tørr frisk ettersmak, lett sødme, fin fruktighet. Avrundet bitterhet og godt balansert.

Passer til: Fet fisk, grillmat, alene, eller som allround.

Vurdering: Et klassisk og meget godt sommerøl som mange vil like.

Poeng 85

Løkka Tropicana Foto: Hallgeir Vågenes

Løkka Tropicana – Grünerløkka Brygghus

Norge 0,50 l. flaske 5,0 % Batch: 481

Stil: Berliner Weisse

Farge og duft: Gul, uklar. Yoghurt, floral, sitrus og stikkelsbær.

Smak: Lyst malt, tropisk frukt, sitrus og urter. Balansert syrlighet. Kremet med lang og god ettersmak.

Passer til: Skalldyr eller i solveggen.

Vurdering: Et friskt og meget godt alternativ i sommervarmen.

Poeng: 85

Panther 33 – Berentsens Brygghus Foto: Hallgeir Vågenes

Panther 33 – Berentsens Brygghus

Norge 0,33 l. flaske 3,7 % Batch: Ukjent

Stil: Berliner Weisse

Farge og duft: Rødrosa, uklar. Sure bringebær, rips og svisker.

Smak: Bringebær og karamell. Et leskende øl, med syrlig tilsnitt og god balanse.

Passer til: Bringebærmousse eller som aperitiff.

Vurdering: Et forfriskende og sommerlig øl, flott som aperitiff.

Poeng: 85

Gulrot Gose – Drum Brew Foto: Hallgeir Vågenes

Gulrot Gose – Drum Brew

Norge 0,33 l. flaske 6,2 % Batch: 240324

Stil: Gose

Farge og duft: Gul-oransje, uklar. Pasjonsfrukt, mango, tropisk nektar, lime og lette urter.

Smak: Tropisk frukt, salt, urter og sitrus i smaken. Lang smak, god friskhet og balanse.

Passer til: Aperitiff eller sjømat.

Vurdering: Et friskt og syrlig øl før eller til middagen i sommer.

Poeng: 85

Blod & Thunder – Austmann Bryggeri Foto: Hallgeir Vågenes

Blood & Thunder – Austmann Bryggeri

Norge 0,44 l. boks 7,1 % Batch: Ukjent

Stil: Sour Ale

Farge og duft: Rød, uklar. Duft av Jordbær, kirsebær og vanilje.

Smak: Lett maltsødme og fin smak av røde bær. Syrlig, frisk og fruktig smak.

Passer til: Solveggen eller som aperitiff. Palate cleanser.

Vurdering: En frisk og syrlig med spennende smaker.

Poeng: 85

Haandbryggeriet Solstripa Foto: Hallgeir Vågenes

Haandbryggeriet Solstripa

Norge 0,44 l. boks 4,5 % Batch: #1359

Stil: Session IPA

Farge og duft: Lyse gul, klar. Tropiske toner, gjærpreg, letter urter, gress og sitrus.

Smak: Gress, appelsinskall og fruktige toner. God balanse i bruken av humle.

Passer til: BBQ og spareribs.

Vurdering: Et meget godt sommerøl.

Poeng: 85

Skjærgård – Færder Mikrobryggeri Foto: Hallgeir Vågenes

Skjærgård – Færder Mikrobryggeri

Norge 0,33 l. boks 4,7 % Batch: 300

Stil: Pale Ale

Farge og duft: Gul-oransje, uklar. Bakverk, brød, humle, floral og moden tropisk frukt.

Smak: Karamell, tropisk frukt, urter, grønn te, ingefær og sitrus. Avrundet fruktighet og sødme.

Passer til: Flott matøl, gjerne til asiatisk mat eller sjømat.

Vurdering: Et meget godt, forfriskende og balansert sommerøl.

Poeng 85

Bad Habit – 7-Fjell Bryggeri Foto: Hallgeir Vågenes

Bad Habit – 7-Fjell Bryggeri

Norge 0,33 l. boks 5,0 % Batch: 700

Stil: Pale Ale

Farge og duft: Gyllen, noe uklar. Malt, karamell og mørke bær. Urter og jordtoner.

Smak: Malt, karamell og tørkede urter. Fin fruktighet og fersk humle. Klassisk og harmonisk smak, balansert behagelig. God og lang munnfølelse.

Passer til: Fet burger.

Vurdering: Et meget godt og harmonisk sommerøl.

Poeng: 85

Inappropriate Gardening – Nøgne Ø Foto: Hallgeir Vågenes

Inappropriate Gardening – Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri

Norge 0,50 l. flaske 6,5 % Batch: 2268

Stil: Farmhouse Ale

Farge og duft: Gul, uklar. Agurk, sitrus og urter.

Smak: Agurk og urter. Lang fylde, fruktig, med god bitterhet. God balansert.

Passer til: Laks og sushi, eller thaimat.

Vurdering: Et friskt øl med smak av sommer.

Poeng: 85

Slogen Alkoholfri APA Foto: Hallgeir Vågenes

Slogen Alkoholfri APA – Trollbryggeriet

Norge 0,33 l. flaske 0,7 % Batch: C0062

Stil: Alkoholfri American Pale Ale

Farge og duft: Lys strågul, klar. Malt, smørkaramell, sitrus og lyst brød. Lett floral.

Smak: Malt, smørkaramell og urter. Lette bitre toner i avslutningen.

Passer til: Grill og fet fisk.

Vurdering: Et lettdrikkelig og godt alkoholfritt allround øl.

Poeng: 79

Clausthaler Radler Grapefruit Foto: Hallgeir Vågenes

Clausthaler Radler Grapefruit – Hansa Borg Bryggerier

Norge 0,33 l. boks 0,5 % Batch: 87

Stil: Radler

Farge og duft: Fersken farget, uklar. Grapefrukt, blodappelsin og tropisk nektar.

Smak: Søt grapefrukt og blodappelsin. Bruspreg.

Passer til: Fruktsalaten eller som tørstedrikk.

Vurdering: Et sommerlig innslag.

Poeng: 76

Clausthaler Radler Lemon Foto: Hallgeir Vågenes

Clausthaler Radler Lemon – Hansa Borg Bryggerier

Norge 0,33 l. boks 0,5 % Batch: 16.

Stil: Alkoholfri Radler.

Farge og duft: Lys, klar. Sitronbrus, lime og urter.

Smak: Søt frukt, lime og sitrus brusaktig smak.

Passer til: Skalldyr eller tørstedrikk.

Vurdering: Leskende i sommervarmen.

Poeng: 76

TESTERNE: Ølakademiets testpanel, fra venstre Jørn Tore Persen, Ronja Velten og Luis Herreros. Foto: Bringedal, Terje

Slik testet vi Ølakademiet har i god tid sendt ut invitasjon til landets bryggerier/grossister om å delta i sommerøltesten. De inviterte velger selv hvor mange av sine øl de ønsker testet.

Bryggeri/grossist har stått fritt til å definere hva de anser som sommerøl, men det settes krav til at ølet er sesongbasert og ikke finnes i sortimentet hele året.

Ølene sorteres i kategoriene alkoholfritt, pils, lager, radler og maibock; hveteøl, blond, saision og tradisjonsøl; Pale ale, IPA, Session IPA, APA, DIPA og NEIPA og surøl; Berliner Weisse, Gose og Sour Ale.

Årets test består av 75 øl fordelt på norske håndverksbryggerier og de klassiske bryggeriene som Grans Bryggeri, Hansa-Borg, Sagene Bryggeri, Macks Ølbryggeri, Aass Bryggeri og Ringnes.

Testen er foretatt i uke 22 som en blindtest. Den ble gjennomført i et nøytralt miljø på dagtid.

Årets jury består av: Ronja Velten: Daglig leder i Ølakademiet, ølsommelier og kokk. Luis Herreros, ølsommelier og kokk. Jørn Tore Persen, ølsommelier og kokk.

Hvert øl er bedømt etter kriteriene farge, duft, smak og ettersmak, hvor smaken er vektlagt tyngst. Dommerne bruker et skjema og gir poeng etter vektleggingen. Det er altså mulig å oppnå mye høyere poeng for smak enn f.eks. farge og duft.

Poengene for hvert øl summeres til en samlet poengsum, som igjen gir grunnlag for et terningkast etter gitt skala. I testen oppgir vi både poeng og terningkast. Poeng/terningskalaen: Meget god kvalitet: 90–100 poeng (sekser/god femmer)

God kvalitet: 80–89 poeng (femmer/firer)

Middels kvalitet 70–79 poeng: (firer/treer)

Under middels kvalitet: 60–69 poeng: (toer)

Bør unngås: 50–59 poeng (terningkast en) Vis mer

29.06.20

