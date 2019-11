FØR OG ETTER: Mats Lyngstad Willassen med det hele brettet til venstre og slik det så ut etter at han knekte det i to. Foto: Privat

Mats knekte skateboardet i Norwegian-frustrasjon

Mats Lyngstad Willassen (38) valgte å knekke skateboardet sitt og legge det i hattehyllen på Norwegian-flyet fremfor å betale 550 kroner og sjekke det inn.

– Måtte enten betale 550 kr jeg ikke hadde, eller ikke fly. «It’s your choice». Litt som et ran! skriver Willassen på Norwegians Facebook-side, hvor han forteller sin versjon av hva som skjedde da han skulle fly fra Oslo til Bergen sist fredag.

For langt

Til VG forteller han at skateboardet, som er laget av kanadisk lønnetre, er 31 tommer – eller knappe 79 cm – langt.

Norwegians håndbagasjeregler er 55 cm x 40 cm x 23 cm. Ergo er brettet lengre enn tillatt grense.

– Det er litt langt, men det er flatt og får alltid plass bak de andre tingene i bagasjehylla. Jeg har alltid fått til svar at det ikke er noe problem, sier Willassen til VG.

Han forteller at han hver fredag reiser Oslo-Bergen med samme oppakningen, en liten sekk og skateboardet. Årsaken til pendlingen er at han har barn både i hovedstaden og i Bergen.

– Jeg har gjort dette hundrevis av ganger og spurt både de ved innsjekkingen og de ved gaten om det er ok ta med skateboard på fly. Jeg flyr alltid med Norwegian og svaret er alltid at det ikke er noe problem, sier Willassen.

Han forteller at mange andre passasjerer også ble stoppet på fredag.

– Hvorfor brakk du det i to, for å gjøre et poeng?

– Nei, men det føles litt som det i etterkant. Det ble veldig illustrerende for hvor vanskelig situasjonen var, men det var enkel matte siden jeg har muligheten til å kjøpe en ny treplate til skateboardet til en mindre kostpris enn de 550 kronene jeg måtte betale, penger jeg ikke hadde, sier 38-åringen som jobber som avdelingsingeniør ved en høyskole.

Det han reagerer på er at han tidligere flere ganger skal ha fått opplyst at det er greit å ta med skateboard, for så denne gangen å få kontra ved gaten.

– Både passasjerer og ansatte tolker reglene forskjellig, mener Willassen.

Ber ham ta kontakt

Norwegian viser til reglene for størrelsen på håndbagasjen når vi spør hva som gjelder for skateboard.

– Vi forstår at det har vært frustrerende for denne passasjeren og vil oppfordre han til sende en henvendelse til vårt kundesenter så vi kan undersøke saken nærmere, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, i en e-post til VG.

Hun viser til at de sikrer en bedre reiseopplevelse for alle passasjerer dersom alle følger håndbagasjereglene.

– Grunnen til at vi tydeliggjør håndbagasjereglene og har et større fokus på de nå, er fordi mange tar med seg for mye om bord i flyet. Overvekt skaper forsinkelser, og tar plass for andres håndbagasje i flyet.

Selv har Willassen mistet lysten på å fly med lavprisselskapet.

– Jeg flyr av nødvendighet og har valgt Norwegian fordi de tilbyr lavprisbilletter, men nå har jeg ikke lyst til å fly med dem lenger.

Publisert: 26.11.19 kl. 19:41

