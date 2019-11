Test av kunstige juletrær: Dyrest ikke alltid best

Kunstige juletrær trekkes inn i stadig flere norske hjem. Men hvordan velger man det fineste og beste treet uten at det koster for mye? VG har vurdert plasttrær i alle prisklasser. Her er trærne du bør velge eller styre unna til jul.

– Wow, koster det ikke mer, utbryter Sarita Sehjpal når hun får vite prisen på testens vinner. I tråd med resten av testpanelet mener hun at dyrest nødvendigvis ikke er best.