Klimaendringene har gitt reinsdyr-krise

KAUTOKEINO (VG) – Det er ikke normalt å ha reinsdyrene inngjerdet, sier Aslak Mathis Turi. Han har ikke noe valg. I hele Troms og Finnmark har reindriftssamer bedt om krisehjelp.

Av Runa Victoria Engen og Naina Helén Jåma (foto og video)

Publisert: Nå nettopp

Reinsdyrene sparker med klovene i snøen og leter etter mat i innhegningen utenfor Kautokeino. Så fort lyden av snøskuteren når dem, begynner de å løpe mot den.

Skuteren sleper en gul sekk med kraftfôr, små brune perler spres i sporet. Reinsdyrene stimler sammen og spiser ivrig.

Ett reinsdyr blir liggende på bakken. Det snuser litt i luften, men lar maten og flokken kjøre forbi.

Det er noen rein som ikke vil ta til seg kraftfôret. Andre spiser for mye hvis de ikke passer på, forklarer Anders Isak A. Gaup.

Han sparker i en haug med kraftfôr for å spre det utover, så ikke reinsdyrene skal få for mye kraftfôr for fort.

– Det er ikke sånn det skal være, men det er en nødløsning, sier Gaup.

Beitekrise for over 130.000 reinsdyr

På vinterbeitene i Troms og Finnmark er det nå erklært krise, for nær alle de 165.000 reinsdyrene i regionen.

Årsaken er mildere klima med vekslende temperaturer. Snøen smeltet først, så frøs den til et lag med is. Reinsdyrene klarer ikke å grave seg gjennom isen, til maten som ligger på bakken.

– Vi kunne se det allerede i starten av november. Vi håpet at det skulle bli bedre, men så ble det bare verre og verre, sier Aslak Mathis Turi.

Mer snø har lagt seg på isen. Nå ligger det lag på lag med is og snø.

Turi var blant de første som slo alarm. I starten fraktet de kraftfôr til reinsdyrene på vinterbeite.

Hver sekk veier 800 kg, og ble fraktet på snøskuter til vinterbeitet 10 mil unna hjemstedet i Kautokeino.

– Vi fôret reinsdyrene hver dag, da også. Likevel vandret dyrene rundt, på jakt etter beite. Vi var flere som måtte gjete på dem døgnet rundt, kjøre rundt og rundt på snøskuter, for å holde flokkene samlet. sier Turi.

– Vi tok det på skift, men det var helt forferdelig.

Aslak Mathis Turi heiser en 800 kg tung sekk med kraftfor opp på sleden han har laga selv.

For en uke siden ble flokken satt i en innhegning nærmere hjemme, for å lettere kunne frakte kraftfôr til dem.

Nå har ni siidaandeler gått sammen om å flytte flokkene sine i samme innhegning nærmere bilveien.

– Det er ikke normalt å ha dem inngjerdet. Men det gjør det lettere for oss, fordi vi slipper å kjøre oss ihjel, og det er nærmere for frakting av fôret, sier Turi.

Det er likevel ikke et enkelt valg, for reinen trives ikke like godt.

– Det er helt unaturlig for reinen å være inngjerdet. Vi har allerede mistet noen rein, sier Turi.

Da VG møter Turi, har han akkurat måtte nødslakte et dyr, som ble syk etter å ha spist kraftfôret. Det er de yngste reinsdyrene som ser ut til å takle det dårligst.

FN vil styrke urfolks rolle

Mandag kom FNs klimapanel med en ny rapport, som går i dybden på endringene skapt av et varmere klima og hvordan vi kan tilpasse oss.

Selv om temperaturen globalt har økt med 1,1 grad, stigere den raskere jo lenger nord man kommer. Temperaturen i Arktis øker to til tre ganger raskere enn i resten av verden.

Arktis er nå regnet som en region som er særlig sårbar for klimaendringer.

Urfolk med et levebrød tett knyttet til naturen vil være særlig utsatt for å få livsgrunnlaget sitt endret. De har egne rettigheter, mener FNs klimapanel, og de må få ta del i alle viktige beslutninger om klimatilpasning.

– Vi er fornøyd med at rapporten setter fokus på betydningen av urfolk og lokal kunnskap for å få til en god omstilling, sier klimarådgiver Øyvind Christophersen i Miljødirektoratet.

Han er knutepunkt i Norge for FNs klimapanel, IPCC. Rapporten har fokus på at urfolk står i fare for å miste sin kulturelle identitet når naturen trues.

– For oss er arktiske problemstillinger også viktig, og det bor flere urbefolkninger i arktis, sier Christophersen.

På Svalbard har skolen satt opp gjerde for å beskytte elevene mot isbjørn. Issmelting gjør at isbjørnen endrer oppførsel.

Redd for framtiden

Hvor store konsekvensene blir, vet ikke reindriftssamene VG har snakket med.

De har opplevd dårlige år før, forklarer de, men ikke så langvarige perioder og ikke så hyppig som nå.

Dette er andre vinteren de må bruke kraftfôr i lange perioder. Den første var i 2020.

– Det var en veldig vanskelig og krevende tid, veldig kritisk. Vi var redde for at reinsdyrene skulle dø, og hadde ikke noe annet valg enn å begynne å fôre. Det var første gang at vi ga kraftfôr til dem, sier Elle Marja Eira.

Eira er musiker og filmskaper, med sin egen reinflokk. Hele familien hennes måtte trå til for å komme seg gjennom krisen, og Eira bestemte seg for å lage en dokumentar om det.

Elle Marja Eira under en filminnspilling i Kautokeino.

– Det merkes når man ser filmen, at vi omtrent ikke snakket sammen i familien. Jeg tror vi var så tynget av alvoret, sier Eira.

Reinsdyrene på vinterbeitet begynte å oppføre seg annerledes. De gikk sammen i mindre grupper og stakk av, på jakt etter bedre beiter.

Familien måtte kjøre skuter døgnet rundt for å samle flokken. Likevel mistet de mange reinsdyr, og det ble ikke født så mange kalver som vanlig.

– Det skremmer meg. Jeg er redd for at reindrifta skal forsvinne, sier Eira.

Ser beitekrise og klima i sammenheng

Denne vinteren kan bli verre, ifølge Sunna Maria Pentha hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Fordi krisen oppsto omtrent to måneder tidligere i sesongen enn i 2020.

– Det blir verre hvis det betyr at krisen varer lengre. Det er et spørsmål om hvor lenge reinen må gå uten å helt få nok mat, sier Pentha.

Hennes kontor har mottatt over 50 søknader om ekstraordinær kriseberedskap, som behandles nå.

– Vi får det fulle bildet over situasjonen om en uke, sier Pentha.

Statsforvalteren setter krisen i sammenheng med klimaendringene, med et vær som blir varmere og mer ustabil.

– Vi ser at det er veldig mye vekslende vær. Forskningen viser at en effekt av klimaendringene er at temperaturen varierer mye. Det kommer mer nedbør, og i nord vil det bety både mer snø og mer regn, sier Pentha.

Når temperaturen veksler, vil snøen tine og fryse på igjen.

– Snø, is og regn er det som avgjør om reinsdyrene får tilgang på mat eller ikke, sier Pentha.

Aslak Mathis Turi hjemme på kjøkkenet i Kautokeino etter en lang arbeidsdag.

– Jeg er redd for at det ikke vil finnes noen framtid i dette. Det er ikke meningen at vi skal gi føde til reinsdyrene. Dette er ikke som med fjøsdyr, sier Turi.

Så lenge flokken hans står i innhegning, trenger de kraftfôr til 10.000 kroner om dagen. Støtten han får fra krisefondet dekker under 40% av det.

Dersom de må fôres fram til våren kommer i mai, kan det komme til å koste over en million kroner i fôr.

– Det er da man skjønner hvor mye verdier som ligger i beitene våre, sier Turi.

Det kan bety konkurser, frykter Turi, men sier samtidig at det ikke er et alternativ å gi opp.

– Jeg kaller det ikke en jobb, det er en livsstil. Samtidig lurer jeg på om det er noen framtid i det. Om det er hensiktsmessig å lære barna om reindriften, dersom de kan få et enklere liv et annet sted.s