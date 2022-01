Unngå å bli lurt: Slik finner du frem i strømjungelen

Ulovlige avtaler

Forbrukerrådet har klaget inn en rekke selskaper med ulovlige strømavtaler inn til Forbrukertilsynet.

– Klagene har blant annet omhandlet hemmelige priselementer eller overflytting til dyrere avtaler hvis kunden ikke valgte digital betaling, forteller forbrukerjurist Thomas Iversen.

– En av klagene omhandlet manglende prisvarsling. Selskapene skal varsle kundene direkte når de endrer avtalene, for eksempel hvis de hever påslaget på spotprisavtalen. Noen offentliggjør dette kun på sin nettside, men kundene har krav på direkte beskjed 14 dager i forveien, slik at de kan velge å bytte til et annet selskap. Kunden skal få beskjed på e-post eller sms, eventuelt i brevs form dersom de ikke er på nett.

Et annet eksempel i høst, var et selskap som prøvde å flytte kunder med en gunstig fastprisavtale over til spot da kraftprisen gikk i været. Det endte med at kundene fikk beholde avtalene sine etter Forbrukerrådet engasjerte seg, forteller Iversen.

Fastpris eller spot?

Historisk har du kommet best ut med spotpris, og det var det de fleste valgte tidligere. Men nå er ikke spotpris nødvendigvis det beste lenger. Med de veldig varierende strømprisene, med rekordhøye topper som vi har nå, har fastpris seilt opp som et reelt alternativ.

– Hva bør man velge nå?

– Ingen anbefaler å binde prisen akkurat når strømprisen er som høyest. Gitt det vi vet nå, hadde det selvfølgelig vært lurt å binde strømprisen i fjor sommer. Hvis du vurderer fastpris nå, så husk på at regjeringens kompensasjonsordning tar unna for de verste toppene denne vinteren, og uansett ikke bind deg for lenge. Det kommer mest sannsynligvis billigere avtaler til sommeren.

I likhet med fastrente i banken, betaler du i utgangspunktet ekstra for forutsigbarheten når du velger fastprisavtale. Men roen og den økonomiske forutsigbarheten kan være verdt de ekstra kronene. Det kan i alle fall være verdt noe når høye spotpriser slår til igjen neste høst og vinter.

Men hva som vil lønne seg fremover er avhengig av flere elementer: Som hva regjeringen vil komme med av krisetiltak og mer permanente tiltak. Det er det ingen som vet ennå, og det kan påvirke markedet, både fastpriser og spotpriser, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

STRØMPAKKE: Hva statsminister Jonas Gahr Støre (t.h) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kommer med av videre strømtiltak på kort og lang sikt vil påvirke hele strømmarkedet.

Vil temme markedet

Norges Vassdrags og Energidirektorats reguleringsmyndighet (RME) prøver å holde strømmarkedet i tømmene. Blant annet påla de ti strømselskap sist vinter å avvikle strømavtaler, fordi disse var for komplekse og uoversiktlige.

I februar 2021, publiserte RME en omfattende rapport om utfordringene i strømmarkedet. Rapporten pekte blant annet på store informasjonsproblemer: At det er vanskelig for vanlige folk å orientere seg, og vanskelig å vite hva man kjøper. Rapporten kom med flere forslag til tiltak som kunne gjort situasjonen bedre.

– Men hvordan er det nå, et år senere? Har det skjedd noe?

– For forbrukerne er situasjonen fortsatt den samme. Men i juni 2021 publiserte vi åtte tiltak som skal gjøre strømmarkedet enklere og oversiktlig for kundene. Nå i januar 2022 leverte vi et forslag til forskriftsendring om informasjonen kundene får på fakturaen sin, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

De håper at Olje- og energidepartementet kan sende det på høring så fort som mulig, slik at forskriftsendringer kan tre i kraft fra 1. juli

Da vil det komme nye krav til informasjonen på strømfakturaen. Det skal stå tydelig hvor stort påslag kraftleverandørene har på spotpriskontrakter. Det skal det være helt tydelig hva strømmen koster. Det skal også være tydelig hvor lenge avtalen varer og hva den heter. På den måten skal det bli lettere å sammenligne strømavtalene.

– Sammen med Forbrukertilsynet ser vi på standardbegreper i strømbransjen, slik at det blir enklere for forbrukerne å skjønne hva de ulike begrepene betyr. Dette betinger forskriftsendringer som sorterer under Barne- og Familiedepartementet, sier Jonassen.

RME vil også gjøre det lettere for forbrukere å få informasjon om strøm, og klage på strøm. For dette vurderer de å opprette en egen nettportal.

– Er ikke nettportalen til Elklagenemnda effektiv nok?

– Klager på aktører i strømmarkedet er delt mellom ulike myndigheter og Elklagenemda. En ny klageportal vil hjelpe kundene med å klage til riktig instans alt etter hva klagen gjelder slik at den kan behandles mest mulig effektivt.

– Er det et alternativ å redusere antall el-leverandører i Norge?

– Nei, det er fri etableringsrett. Man kan etablere strømselskap hvis man vil, sier sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Trygg strømhandel

I 2020 tok bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi initiativ til en sertifiseringsordning for strømleverandører i Norge. Da ble Trygg strømhandel etablert.

For å bli sertifisert må strømleverandørene oppfylle en rekke kriterier for markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene og opplæring av egne ansatte.

Foreløpig er 24 selskaper sertifisert.

Energipolitisk rådgiver i Huseierne Linda Ørstavik Öberg, gir kred til bransjen for at den har fått i gang en slik ordning.

– Det er flott at de som har godtatt kravene til trygg strømhandel har gjort akkurat det, og det er flott at disse selskapene har fått et kvalitetsstempel som viser at de følger reglene. Men dette burde ikke være et frivillig system. Det burde være en selvfølge at alle fulgte spillereglene og er opptatt av å sikre en god bransjestandard, sier hun.