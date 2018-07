Unngå arvekrangel: Kampen om familiehytta

Er dere flere søsken som kjemper om hyttearven? Mange har sterkere følelser for familiehytta enn barndomshjemmet. Men enten dere velger å overta hytta med flere søsken, selge eller kjøpe ut de andre: Her er tipsene dere bør følge for å unngå splid i familien. Familien Roum fant en løsning som passet for dem.