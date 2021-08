Barn og penger: Unngå de klassiske fallgruvene

Å unngå pengepraten med barna kan gi dem økonomiske utfordringer i voksenlivet. Her er økonomiekspertenes råd til hvordan du gir ditt barn et sunt forhold til penger.

Av Ida Lokland og Sanne Rosbøg, Ekstrabladet

Publisert: Nå nettopp

Du gjør det i beste mening. Og kanskje også for å roe ned stemningen eller for å slippe at barnet utagerer midt i matbutikken. Det er jo så enkelt å bare gi barna våre det de vil ha, her og nå.