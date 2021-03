Vårslipp på sjøhyttemarkedet: 20 hytter til under tre mill.

Årets sjøhyttemarked sparkes for alvor i gang rundt påske. Men hvor mye hytte får du egentlig for tre millioner kroner langs norskekysten nå? Her er 20 hytter du kan drømme deg bort i.

Av Christine Gulbrandsen

Publisert: For mindre enn 1 time siden

En hytte ved sjøen koster 3,06 millioner kroner i gjennomsnitt. Det viser Eiendom Norges ferske fritidsboligstatistikk, der de har gjort opp status for fjorårets hyttemarked.