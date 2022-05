FORFATTER: «Endorfinlegen» har gode råd til hvordan man kan få så mye som mulig ut av eksamenslesingen.

Legens beste tips før eksamen: − Mye koker ned til planlegging

Er du overveldet og umotivert til å lese til eksamen? Ifølge lege Aili Hannsidal finnes det enkle og konkrete råd som kan gjøre eksamensperioden lettere.

Når du leser til eksamen skal du lagre fryktelig mye informasjon i hjernen, som skal brukes til å gi gode svar på oppgaven. Det finnes enkle og konkrete råd som gjør at du kan legge til rette for at hjernen skal gjøre det så bra som mulig, ifølge lege.

– Det handler om å bruke dagene, energien og kapasiteten du har på en god måte, sier Aili Hannsidal til VG.

Hannsidal kaller seg for «endorfinlegen» på Instagram, og har skrevet boken «Endorfin som medisin – En guide til de gode følelsene», som handler om hvordan gå fra å være umotivert til å bli produktiv.

JUSSTUDENT: Shila (21) studerer til siste eksamen for dette semestret. På veien har hun lært seg noen gode studieteknikker.

21 år gamle Shila Khayrollahzadeh går tredjeåret på rettsvitenskap i Oslo og leser til den siste eksamenen hun har for semesteret.

– Jeg er kanskje ikke den beste studenten under eksamensperioden, svarer hun og ler når VG spør om hun vil dele sine beste tips.

Men hun har likevel noen triks som har funket for henne.

– For meg er det viktigste å få oversikt over pensum, sier Shila.

Shila pleier å starte dagene med å ha en plan for hva hun skal igjennom i løpet av dagen, men sier det er lettere sagt enn gjort.

– Noen ganger har man en dårlig dag og ting går ikke som planlagt, og det er også greit, sier hun.

Planlegg dagene og ukene dine

Ifølge «endorfinlegen» er planlegging et nøkkelord for å få så mye ut av eksamenslesingen som mulig.

– Det finnes mange gode råd, men mye koker ned til planlegging. Spør deg selv hva du skal prioritere å lese i dag? Når skal du lese det? Er det før eller etter lunsj?

Hannsidal understreker at hver og enkelt av oss er forskjellige, og en plan som funker for en ikke nødvendigvis passer for en annen.

Legg til pauser i planleggingen

På samme måte som du bør planlegge når og hva du skal lese, så anbefaler legen å planlegge pauser også.

– Pauser er viktig for hjernen, så legg det inn når du planlegger dagen din. Hjernen trenger hvile, og det er mange måter å gjøre det på.

Eksempler på å hvile hjernen kan være å gå tur i naturen, meditere eller være sosial med venner uten å snakke om pensum. Hannisdal anbefaler også trening for å gi hjernen en pause.

– For min del hjelper det å gå ut i naturen. Det er faktisk forsket på at det å bare se på et tre kan gi beroligende effekt. Naturen kan senke stressnivået i kroppen, men hver enkelt må eksperimentere selv hva som funker for dem, sier Hannisdal.

HVILE: Hjernen trenger å hvile og derfor kan det være lurt å legge inn pauser når du studerer.

Shila er enig i at pauser er viktig når man leser til eksamen.

– Jeg er dårlig på å ta pauser. Men når jeg gjør det er det viktig å ta pausene utenfor de omgivelsene jeg sitter i og å ikke prøve å tenke på eksamen.

Hun understreker at studenter ikke må ha dårlig samvittighet for å ta pauser.

– Jeg kan få dårlig samvittighet for å ta meg pauser noen ganger, men det bør jeg ikke ha. Kvaliteten på eksamen blir ikke bedre av at man dropper pauser, sier hun.

«Eat the frog»

Et av de beste tipsene Aili Hannisdal har er et uttrykk hun kaller for «Eat the frog».

– Det betyr at man skal gjøre det man gruer seg mest til først.

Hun sier det kan hjelpe å utføre de vanskelige oppgavene tidlig for å slippe å grue deg for å gjøre det resten av dagen.

– Det sparer deg for unødvendig stress. I tillegg kan det gi en mestringsfølelse når du er ferdig, og det er en god følelse å ha med seg inn i resten av dagen, sier hun.

Og følelsene man går med har faktisk påvirkning på hvordan man presterer.

– Om du kjenner på mye uro, så koster det deg krefter. Men om du har en mestringsfølelse, så får du mer energi og motivasjon.