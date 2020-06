NY ARENA FOR DISKUSJON: Nå blir diskusjon.no en del av VG. Foto: Jørgen Elton Nilsen

VG satser på digitale forum – kjøper diskusjon.no

VG tar to av topp-posisjonene blant Norges redaktørstyrte debattarenaer.

Fra før driver mediehuset VG Debatt (VGD), som er ett av Norges største diskusjonsforum. Nå kommer diskusjon.no også inn i porteføljen, som tar den totale trafikken til rundt 2 millioner månedlige brukere.

– Vi tror på forum der nordmenn kan søke råd, tips og ha både store og små diskusjoner med andre på norsk. Mye av denne debatten har som kjent flyttet seg til sosiale og andre medier, ofte lukkede. Med denne satsingen vil vi ta tilbake noe av eierskapet over debatten, og gi kjærligheten den fortjener, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne i VG.

Nyheten om at VG kjøper diskusjon.no fra Teknisk Ukeblad Media AS ble meddelt på et digitalt allmøte i VG fredag.

Skal bevare forumets egenart

– VG har trafikken som skal til for å satse på diskusjon.no. Selv ble vi for små. Derfor synes vi det er både gledelig og riktig at VG tar satsingen videre. Vi trenger norske modererte forumer i vrimmelen av internasjonale sosiale medier. Vi vil fortsatt benytte diskusjon.no som vår løsning for artikkelkommentarer på tu.no, digi.no og våre andre titler, sier adm. dir og ansvarlig redaktør i TU Media, Jan M. Moberg.

For en best mulig satsing rundt forum i VG, flyttes VGD og diskusjon.no fra 1. juli inn i et eget datterselskap av VG, som skal ha fullt fokus på å bygge og løfte forumene. Tjenestene vil fortsette som to uavhengige merkenavn slik de står i dag, under felles administrasjon og utvikling.

– Vi kommer til å ha felles kommersiell strategi og ledelse, men bevare formuenes egenart. Her er det allerede i dag mange gode diskusjoner og miljøer som vi ønsker å bygge videre på, sier Øyvind Brenne.

Leder for diskusjon.no, Øystein Solaas (28), går inn i rollen som daglig leder for det nye selskapet. Styreleder her vil være Jørgen Elton Nilsen, leder for VG Lab. Redaktøransvaret for begge ligger hos VGs sjefredaktør Gard Steiro.

– En formidabel brukermasse

Diskusjon.no har vært gjennom flere eierskifter det siste tiåret. VG håper nå å ha funnet et endelig hjem der forumet skal få solid fokus:

– Vi har vi blitt imponert over måten diskusjon.no er drevet på, og er veldig glade for at Øystein har takket ja til å drive denne satsingen for oss. Med over 300.000 registrerte brukere er det snakk om en formidabel brukermasse. Sammen med det frivillige moderatorteamet har han gjort en kjempejobb med å holde debattkvaliteten høy. Nå skal vi gi ham rammene og fokuset som trengs for å fortsette den gode jobben med diskusjon.no, og samtidig som VGD skal få et etterlengtet løft, sier Jørgen Elton Nilsen i VG Lab.

– Viktig å være offensive

Øyvind Brenne tror satsingen kommer mange brukere til gode.

– Vi sitter på uforløst potensial i VG Debatt, og tror at vi trenger mer kraft og distribusjon for å ta det ut. I kriser som corona er det også viktig å være offensive for å skaffe nye inntekter for å finansiere viktig journalistikk og slagkraft i årene som kommer hvor tradisjonelle inntektsstrømmer går ned.

Er dette et resultat av at VG har stengt kommentarfeltet i mange saker?

– Det skjer etter at vi har gjort en helhetlig gjennomgang av kommentarfelt og leserinvolvering i VG. Som folkets avis ønsker vi å legge til rette for gode diskusjoner, sier Brenne.

