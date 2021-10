INNAFOR TIL HALLOWEEN?: Ikke kle deg ut som en «indianer» på halloween, mener flere mangfoldsrepresentanter.

Disse kostymene bør du unngå på halloween

Antirasistisk Senter advarer mot kostymer som skal etterligne urfolk og blackface. VG har stilt spørsmålet til unge voksne med flerkulturell bakgrunn. Er de enige?

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Er du en av mange som ser etter et kostyme til halloweenfesten i helgen? Eller kanskje du allerede har funnet det?

Ikke all utkledning er innafor, så det kan være lurt å være litt varsom, mener Linda Tinuke Strandmyr. Hun er fungerende daglig leder ved Antirasistisk Senter.

– Unngå ethvert kostyme som tilhører noen andres kultur, eller å kle seg ut som en folkegruppe eller mennesker fra ulike land, sier Strandmyr.

Hun mener at man skal være spesielt forsiktig å kle seg ut med kulturuttrykk eller utseende til noen som tilhører en undertrykt befolkning eller gruppe.

– Å kle seg ut som urbefolkning, eller å kle seg ut som mennesker – male huden sin svart eller ta på seg en afroparykk er problematisk. Man skal ikke bruke helt vanlig folk og helt vanlig utseende som kostyme.

– Hvorfor ikke?

– Man skal ikke gjøre lek av hvordan helt vanlige mennesker ser ut. Å ta på seg afroparykk er ikke noe å underholde seg selv eller andre med.

– Det er smakløst, taktløst, og i grenseland til rasistisk, understreker Strandmyr.

Hun legger til at det ikke var uvanlig å kle seg ut som hvordan hun ser ut da hun var yngre.

– Jeg har opplevd mange ganger at folk malte seg brun i ansiktet og hadde på afroparykk. Jeg har også gjentatte ganger reagert på at folk kler seg som urbefolkning.

– Det er for normalisert å kle seg ut som urbefolkning på halloween. Hvis du har noe form for historiekunnskap, så vet du hvor problematisk det er å ha temafest som «cowboy og indianer».

Handler om maktperspektiv

Strandmyr mener det å kle seg ut som en same eller urfolk dessuten er kulturell appropriasjon.

– At noen tjener penger på urfolk-kostymer uten at det kommer den kulturen til gode er problematisk.

GEISHA: Er det innafor å kle seg ut som en asiater eller geisha på halloween?

Lederen for Antirasistisk Senter mener at det bygger på neokolonialisme, der majoriteten sitter på økonomisk makt, og kan plukke det de vil fra ulike grupper og tjene penger på det. Mens når urfolk selv går med det, blir de sett ned på.

– Minoritetene har alltid måtte tåle at majoriteten skal underholde seg på bekostning av dem. Det er på tide at majoriteten lytter til grensene som settes fra de som opplever undertrykking, rasisme og diskriminering på kroppen.

Dette mener de selv

Stemmer det Strandmyr sier? Istedenfor å gå rundt grøten, har VG spurt fem unge personer med flerkulturell bakgrunn:

Lisa Esohel Ogbeibor Knudsen (24) er rådgiver i Minotenk.

– Er det greit å kle seg ut som svart person på halloween?

– Nei. Det finnes så mange stereotypier om svarte mennesker. Jeg har sett bilder av folk som har kledd seg som veldig stereotypiske gangstere og rappere. Det hjelper ikke i den antirasistiske kampen.

– Kan man da ikke kle seg ut som Ye eller Rihanna?

– Det er fullt mulig å gjøre det uten å ha rastafletter eller sminke seg mørkere. Det er jo ikke slik at en svart person, som kler seg ut som supermann, maler seg hvitt i ansiktet. Bruk heller stemmen eller måten personen kler seg på.

– Ikke engang en mørkere foundation?

– Jeg tenker at man bør tenke seg litt om – litt mørkere foundation kan fort bli litt feil også.

– Noe annet man bør tenke over?

– Styr unna etnisiteter. Ikke kle deg ut som en transperson, en faktisk massemorder (selv om det er halloween), og ikke lev deg for mye inn i rollen. Er du Donald Trump – ikke ta kvinner på tissen.

Justine Nguyen (27) er en av iniativtakerne bak gruppen Norsk-asiater mot rasisme.

– Kan man kle seg ut som asiater på halloween?

– Det er vanskelig. Er det en spesifikk karakter som man vil kle seg ut som, så kanskje. Man kan jo ta på seg draktene i Squid Game, men det er ikke greit å karikere trekk så klart.

– Hvis en kompis av deg skulle kle seg ut som Jackie Chan, hva ville du anbefalt?

– Kanskje la være? Det blir for lett å etterligne trekkene til Jackie Chan. Han er jo veldig karakteristisk person, utenom at han er en kampsport-idol. Det kan fort tippe litt over. Også fordi han ble gjort litt narr av i Hollywood.

– Hvis en vennegjeng på tre har lyst til å kle seg ut som Charlie’s Angels, så kan de godt gjøre det uten å gjøre et poeng ut av at Lucy Liu er asiatisk.

– Hva med geishakostyme?

– Det òg er en veldig spesifikk del av en kultur som man kanskje ikke tilhører. Alle er ikke geishaer i Japan, men det kan oppfattes sånn hvis man bare hopper inn det kostymet uten å tenke seg om. Det er dessuten mye mer rundt det å være geisha enn bare kimonoen.

Ida Emilie Marakatt Lindseth (19) er samisk veiviser.

– Er det greit å kle seg ut som en same på halloween?

– Jeg synes det ikke er det. Det hadde ikke vært gøy om noen brukte bunaden som et halloweenkostyme, og samme gjelder kofte.

– Mange masseproduserer disse kostymene, noe som ødelegger kulturhistorien. Bruk kreativiteten, og ikke ta utgangspunktet i urbefolknings kultur. Halloween skal være noe alle skal glede seg til det, uten å føle at sin kultur blir misbrukt og krenket.

– Hva om personen egentlig liker den samiske kulturen skikkelig godt?

– Veldig fint hvis man er interessert, men snu heller interessen til å sette seg inn i samisk historie, og opplyse seg om alle lidelsene det samiske folket har vært gjennom. Lær av Black Lives Matter.

Sondre Tarud (26) er dragartist.

– Er det innafor å kle seg ut som en drag queen på halloween?

– Det er et godt spørsmål. Jeg liker å si ja, for det kan være med på skape mer åpenhet. Men det er greit å lese seg litt opp før man slenger på seg noe. Hvis man gjør det med respekt, så hvorfor ikke?

– Så det er greit for streite menn å gjøre drag på halloween?

– Hvis du vet hva det er, så selvfølgelig er det lov. Jeg ser jo problematikken hvis en cis-mann bare kler seg ut i dameklær og tenker: «Ey, jeg er kvinne, se på meg», uten at han vet historien bak. Da kan man tråkke på noen tær.

SKUMMEL: Charity Kase i drag. Han er deltager i RuPaul's Drag Race UK.

– Kan man kle seg ut som en annen seksuell legning?

– Haha, hva betyr det? Hvis du har lyst til å kle deg ut som en homofil mann, så er jo spekteret stort. Mange forskjellige typer homofile menn, så du kan godt prøve. Om folk skjønner hva du er utkledd som, not so sure about that.

– Hva med en stereotypisk homofil?

– Da blir svaret nei. Hvorfor skal man kle seg ut som en legning? Jeg kjenner at jeg blir provosert.

Rachel Mizrachel (26) jobber med informasjonstiltak mot antisemittisme ved Det mosaiske trossamfunn.

– Kan man kle seg ut som en jøde på halloween?

– Jeg vet faktisk ikke. Det er så vanskelig. Noen kan bli veldig fornærmet, mens andre synes det er gøy.

– Men hvis noen hadde satt på en ekstra stor nese, så hadde det ikke vært greit. De typiske karikaturtegningene, som man finner på nett, er med på skape fordommer.

– Kan man kle seg ut som en jødisk person, da?

– Jeg er jødisk, og på en utkledningsfest, hvor vi skulle kle seg ut som noe som begynte på den første bokstaven i navnet sitt, tenkte jeg først på rabbiner. Jeg syntes det var en gøy idé, men tok meg selv i å stille spørsmål rundt det. Er det innafor å kle seg ut som en stereotypisk rabbiner? Og hvis noen ser meg, ville de tenkt det var OK, og så dratt den enda lenger neste gang? Hvor går linjen?

– Jeg vil helst at folk skal unngå det. Det kan fort gå over en grense. Samtidig er det helt greit å kle seg ut som Ruth Bader Ginsburg eller Albert Einstein, som begge var jøder.

– Hvor går grensen?

– Det er akkurat det. Jeg vet ikke. Og da er det kanskje meningen at man kanskje skal la være. Jeg er ikke så hårsår, men jeg hadde begynt å lure på hvor det kommer ifra. Hva slags forhold har du til det du har kledd deg ut som?

– Jeg synes likevel at vi skal være rause med hverandre, og heller forklare hvorfor ting ikke er greit. Det er ikke alltid at det kommer fra et vondt sted.

Ble du usikker på hva du vil kle deg ut som på halloween nå? Her har du ti enkle kostymeideer!