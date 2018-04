BRYTER PERSONVERNLOVER: En studie avslører at flere enn 3000 Andriod-apper bryter loven. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Ny studie: Gratis-apper samler ulovlig informasjon om barn

Publisert: 26.04.18 07:36

Ifølge en ny studie samler tusenvis av Android-apper informasjon om barn på ulovlig vis. Populære gratis-apper kan avsløre detaljer om hvor barnet befinner seg og barnets vaner og helse.

Under den pågående Facebook-skandalen avslører en omfattende studie at flere enn 3000 gratis-apper for barn bryter personvernlover.

Syv forskere har analysert i underkant av 6000 apper for Andriod-telefoner i Google Play . Ifølge forskerne bryter flere enn halvparten amerikansk lov om å beskytte barn under 13 år på Internett.

Kan bli brukt til annonsering

Forskerne fra The International Computer Science Institute brukte et nytt automatisk system for å finne ut om appene brøt med personvernlover.

Flere enn 1100 apper skal ha videreformidlet informasjon til minst en tredjepart, men ifølge studien kan de ikke konkludere med at denne informasjonen er brukt ulovlig, som annonsering.

Likevel mener forskerne at appene, ut fra deres vilkår og betingelser, bryter The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), en amerikansk lov som beskytter barn under 13 på internett.

COPPA pålegger blant annet appene å innhente samtykke fra foresatte, noe studien konkluderer med at flere av appene ikke gjør.

Samler avslørende data

The Independent skriver at selv om tusenvis av apper bryter personvernlover, er det mest sjokkerende at flere enn 250 apper samler data om hvor barnet befinner seg. Disse dataene kan avsløre hvor barnet bor og barnets vaner og helse.

I en uttalelse gjengitt av NBC skriver Google at de tar forskernes funn veldig alvorlig og at de undersøker saken. De sier at å beskytte barn og familier er en svært viktig for dem.

Disney-spillet «Where is my water» skal være blant appene som samler informasjon ulovlig.

– Å beskytte barns privatliv på nett er veldig viktig for oss og vi er trygge på at vår praksis er innenfor lovverket, sier en talsperson for Disney til NBC News .

