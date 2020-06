Ekspertene advarer: Unngå disse soltabbene

Det er meldt knallvær over hele landet i helga, men ekspertene advarer nordmenn mot å bli overivrige. Dette er feilene vi oftest gjør - og de beste rådene for trygg soling.

Hans Petter Treider

Nå nettopp

– Mantraet mitt er at man skal glede seg over sola og det fine været. Man skal oppholde seg ute, gå turer og bade. Sol er ikke farlig - men for mye sol er farlig.

