20 minutter som gjør hele kroppen sterk

Hun omtales som Norges best trente kvinne, CrossFitutøver Kristin Holte (33). For VGs lesere har hun laget et 20 minutters program som vil gjøre deg sterk i hele kroppen.

