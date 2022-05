Passkrise: Dette kan du gjøre selv

Nytt pass er den store hodepinen for alle som skal utenlands i sommer og har oppdaget at det gamle passet har gått ut på dato. Her går vi igjennom mulighetene du har nå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hvis du ikke har bestilt utenlandsferie ennå, er det lurest å vente til du har et gyldig reisedokument i hånden.