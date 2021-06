Foto: Envato

Ikke gjør dette på sosiale medier hvis du søker jobb

Hva du deler på sosiale medier kan koste deg en potensiell ny jobb, men det kan også hjelpe deg med å lande drømmejobben. Dette bør tenke over hvis du skal søke ny jobb.

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det viktigste for unge som er aktive på sosiale medier er å ha nettvett, sier Marit Sivertsgård i bemanningsbyrået Adecco.

Hun forteller at man kan komme dårlig ut av det hvis man fremstår som et nettroll med ekstreme meninger og at folk bør være klar over at en potensiell arbeidsgiver kan finne på å gjøre en bakgrunnssjekk gjennom sosiale medier.

Marit Sivertsgård jobber i bemanningsbyrået Adecco og har 11 års erfaring med rekruttering og bemanning. Foto: Privat

– Ting som er gjort for ti år siden kan komme opp i lyset igjen, derfor kan det være greit å sjekke hva du har liggende ute i tilfellet arbeidsgiver skulle begynne å se på profilene dine, sier Sivertsgård.

Hun er samtidig opptatt av at det er lov å vise at man er et menneske og har et liv på sosiale medier, men at de verste festbildene ikke er nødvendigvis er så lurt å ha liggende ute.

les også Ingeborg (26) jobber i landets best betalte yrke. Her er hele listen

Charlotte Hageberg, leder for rekruttering i Norge i Jefferson Wells, er enig i at de verste festbildene ikke er det smarteste å ha liggende på profilene sine. Men at man ikke skal være så opptatt av å være perfekt eller korrekt og at det viktigste er å være seg selv.

– Men man bør heller ikke legge ut ting som viser at du tar avstand fra mangfoldet i samfunnet eller hatefulle ytringer, poengterer hun.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) tok i 2019 for seg kontrolltiltak som blir gjort ved ansettelser i næringslivet, både privat og offentlig. Av de spurte svarte 36 prosent at de søker etter opplysninger om jobbsøkere på internett.

Foto: Skjermdump: KRISNO 2019

Bruk sosiale medier riktig

Ifølge både Sivertsgård og Hageberg kan sosiale medier potensielt hjelpe deg med å lande ny jobb hvis du bruker dem riktig.

– Det du gjør på sosiale medier er å bygge din egen merkevare som er deg selv, sier Hageberg.

Hun forteller at man bør være bevisst på hvem man ønsker å kommunisere med og at det kan være lurt å melde seg inn i grupper for å treffe folk innenfor det fagfeltet man er interessert i.

Charlotte Hageberg er leder for rekruttering i Norge i Jefferson Wells. Foto: Privat

– Kommer man inn i en interessant gruppe bør man gjøre mer enn bare å følge, like og kommentere. Vær bevisst på hva du ønsker, vær oppdatert på hva som er relevant nå om dagen, tenk over hvordan du kan skape engasjement og ut fra det lag egne innlegg på temaer du er interessert i, sier Hageberg.

Sivertsgård i Adecco drar også frem at man i noen tilfeller kan vise til profilene sine i sosiale medier på CVen hvis det er relevant for stillingen man søker på.

– Er du god på å ta bilder og har lagt ut mye av arbeidet ditt på Instagram, kan det for eksempel være lurt å vise til denne profilen hvis du søker en jobb innen foto.

Her bør du være hvis du søker jobb

Er du på aktiv jobbsøking er det hovedsaklig et sosialt medium som virkelig kan åpne nye dører for deg og det er LinkedIn, ifølge både Adecco og Jefferson Wells.

LinkedIn orienterer seg først og fremst rundt arbeidslivet og forretningsforbindelser.

Foto: Illustrasjonsfoto: Konstantin Postumitenko/envato

– Denne plattformen er ikke så løs og ledig som Instagram og Facebook, men det har blitt mer folkelig der enn det var. På LinkedIn handler det om å være tro mot seg selv og vise faglig engasjement, sier Hageberg.

– Allerede som student er det lurt å opprette profil på LinkedIn og sørge for å holde den oppdatert. Bruk et profesjonelt bilde, presenter CVen din og skriv et godt sammendrag. Fyll inn mest mulig av seksjonene. Mange som jobber med rekruttering søkere aktivt rundt etter folk på denne plattformen. Derfor er det også lurt å være bevisst på hvilket nettverk og folk man knytter seg til, sier Sivertsgård.

Hageberg peker på at det kan være lurt å skrive artikler på LinkedIn. Dette er lengre tekster som for eksempel kan handle om trender man ser i bransjen, utfordringer man har møtt på eller muligheter man har grepet innenfor fagfeltet man er interessert i.

– Å skrive en artikkel er en fin øvelse og måte å komme i kontakt med folk du ønsker å diskutere med, forteller hun.

Fikk jobb via LinkedIn

Sivertsgård avslutter med å fortelle om at det faktisk nylig var en ung kvinne i hennes nettverk som landet jobb gjennom LinkedIn.

– Hun presenterte seg som jobbsøker og skrev et åpent innlegg der hun trakk frem gode resultater hun hadde oppnådd og hva hun kunne tenke seg å gjøre fremover. Dette innlegget ble spredt videre via nettverk på LinkedIn som førte til at hun ble kontaktet av et firma hvor hun jobber nå.