VAREUTVALG: Her er et utvalg av matvarene i VGs matbørs. Pristesten har 68 varer, hvorav 46 er like merkevarer. Foto: Nina Andersen

VGs store lavprisbørs: Prisene skrudd opp i juli

SLEPENDEN (VG) Priskrigen på grillmaten er over. I juli skrudde kjedene opp matprisene, viser VGs matbørs.

Kiwi må nå klatre ned fra tronen og overlate plassen til Coop-kjedens lavpriskjede Extra som vinner VGs matbørs i juli.

Samtidig kan VG dokumentere at flere av varene i VGs matbørskurv har blitt dyrere i de tre dagligvarekjedene i juli, sammenlignet med VGs siste pristester i mai og juni.

Ifølge dagligvareekspert kan det se ut som om kjedene naturlig utnytter muligheten til å øke prisene når ferietiden setter inn, og de fleste av oss er i feriemodus som nå i juli.

PRISKRIG: Konkurransen om å ha de laveste matprisene spisser seg til. Extra har den billigste handlekurven i VGs lavprisbørs i juli. Foto: Mattis Sandblad

I slutten av juni vant Kiwi VGs grillmatbørs med god margin til erkefiendene Rema 1000 og Extra.

Gjennom utallige annonser og plakater i butikkene har kjeden de siste månedene fortalt at de har vunnet ni av de ti siste VG matbørsene.

Nå er det slutt.

Kiwi er denne gangen utkonkurrert på pris av Extra-kjeden, som vinner VGs lavprisbørs i juli med en handlekurv på til sammen 2899,30 kroner.

Fakta VGs matbørs ● Varene er handlet inn av VGs journalister på Slependen utenfor Oslo, lørdag 20. juli 2019. ● Butikkene det er handlet i er Kiwi, Rema 1000 og Extra.

● Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag.

● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap.

● Vareutvalget: Av 68 varer er 46 av varene identiske på merke. 14 produkter er i kategorien frukt og grønnsaker.

● Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. Mengden og størrelsen vi har vært ute etter fremgår av tabellen.

● Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig. Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Entrecôte, sjalottløk, Gilde skogsbacon, Gilde svenske kjøttboller og Polly peanøtter.

● Prisen i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten.

● Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning.

● VG tar forbehold om at prisen i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ● Matvarene i VGs matbørs doneres til Matsentralen i Oslo. Vis mer

Kiwi kommer dermed på annenplass, tett fulgt av Rema 1000.

Kun 40 øre skiller

Prisforskjellen mellom Kiwi og Rema er minimal. Kiwis handlekurv ender på 2905,57 kroner, fattige 40 øre mindre enn vi betalte hos Rema, der kassalappen endte på 2905,97 kroner.

Her kan du se alle prisene i VGs lavprisbørs for juli

Avstanden til matbørsvinner Extra er henholdsvis 0,22 prosent og 0,23 prosent dyrere totalt for Kiwi og Rema.

ULIK VEKT: Pakken t.v. med skinkepålegg veier 110 gram, mens pakken t.h. som Coop-kjeden selger veier 120 g. – Dette er fordi vi ønsker å differensiere oss fra konkurrentene. Når det gjelder pris skal disse produktene være konkurransedyktige sammenlignet mot konkurrentene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: Nina Andersen

Runder man opp beløpene kommer handlekurvene til Kiwi og Rema likt ut i pristesten.

VGs matbørs har aldri tidligere sjekket prisene i juli.

Lørdag 20. juli fylte vi derfor opp handlekurvene i tre lavpriskjeder på Slependen, drøye 15 kilometer sør for Oslo. Området krysser kommunegrensen mellom Asker og Bærum.

Her kan du tilpasse VGs matbørs til din og familiens handleliste! Se hvilken kjede du bør handle i for aller best pris.

Butikkene vi handlet i var Extra Slependen, rett ved E18. På den andre siden av motorveien finner vi butikkene til Rema 1000 og Kiwi, begge med adresse Billingstadsletta.

I VGs handlekurv er det 68 varer. 46 av disse er like merkevarer. I kategoriene vask og hygiene, og tørrvarer er det helt nye varer på handlelisten. Men også i de andre varekategoriene varierer utvalget siden sist.

FRUKT OG GRØNT: Da VG handlet hos Extra var det tilbud på spinat og spisspaprika. Foto: Nina Andersen

Kampen om å kapre kundene fra konkurrentene blir stadig tøffere blant de tre lavpriskjedene. Våpenet kan være ulike kampanjer og pristilbud.

Det gjør at Extra-kjeden denne gangen vinner frukt og grønt kategorien, til tross for at de er dyrest på ni av 14 grønne varer. Tilbud på både spinat og spisspaprika gjorde at kjeden vant kategorien.

Rema er billigst i kategoriene meieriprodukter og egg, og vask og hygiene. Extra kommer billigst ut i kategorien kjøtt og fisk.

Se alle matbørsene: Her kan du se VGs store matbørs-spesial, der du kan sammenligne dagens priser med tidligere matbørser!

Jakter du rimelig bacon viser testen at Rema har best pris på Gildes Skogsbacon.

Esken med Vestlandslefse er kr 4,50 billigere hos Extra enn i de to andre lavpriskjedene.

Drikkevarer er det ett fett i hvilken kjede du handler. Det samme med pålegg og tørrvarer, viser prisoversikten her. Er du i tvil, dra til den kjeden som er nærmest deg!

Prisøkning på ørretfilet

Siden juni har Kiwi skrudd opp prisen på den frosne ørretfileten med kr 2,70. Nå koster pakken med frossen ørretfilet kr 79,90. Rema og Extra nøyer seg med kr 77,40.

Vaniljesausen i enliters kartongen er også Kiwi aller dyrest på. Der tar de tre kroner mer enn de to andre kjedene.

Dette svarer kjedene:

REMA 1000: – Noen varer svinger mye mellom sesongene som gjør at forskjellen kan bli stor på enkelte produkter, som for eksempel Munkholm som VG opplyser om. Vi følger markedsutviklingen på alle varer hver dag for å kunne tilby laveste pris i markedet til våre kunder i alle sesonger, sier Daniel Lohne Sorteberg, prissjef i REMA 1000.

KIWI: – KIWI skal være billigst hver dag, hele året, i alle butikker. Vi har vunnet 9 av de 10 siste matbørsene, men denne gangen bommet vi dessverre. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med avstanden på 0,22 prosent, og prisene er allerede justert, sier prissjef Tone Solum Lund.

EXTRA: – I Extra tar vi ikke sommerferie. Vi gjør akkurat det vi har lovet kundene våre, som er de som eier oss, nemlig å gi dem den billigste handlekurven. Resultatet viser at Extra er den billigste kjeden i Norge, og det er vi stolte av, sier kjededirektør Christian Hoel.

ALKOHOLFRITT: Siden VGsgrillmatbørs i juni har Kiwi, Extra og Rema 1000 økt prisen på boksene med Munkholm Original og Clausthaler Original med 183 prosent. Foto: Nina Andersen

Sjekk disse priseksemplene på hva de samme matvarene kostet i VGs matbørser i juni og mai i år:

I juni kostet boksen på 0,33 l med Munkholm og Clausthaler kr 3,50 uten pant hos Kiwi, Rema og Extra. I dag koster den samme boksen kr 9,90 i de tre kjedene. Prisøkning: 183 prosent!

Fersk og skivet entrecôte av storfe kostet kr 123,70 per kilo hos Kiwi i juni. I dag må du betale kr 166,11 per kilo for biffen i samme kjede. Prisøkning: 34 prosent!

Fersk lårfilet av kylling naturell, 600 gram kostet kr 58,50 per stykk hos Rema i juni. I dag tar kjeden kr 69,- for pakken. Prisøkning: 18 prosent!

I VGs 17. mai børs kostet det kr 12,10 for 3 dl Tine kremfløte hos Kiwi og kr 12,30 hos Rema og Extra. To måneder senere er prisen skrudd opp til kr 18,90 i alle de tre kjedene. Prisøkning: 56 prosent hos Kiwi og 54 prosent hos Rema og Extra!

Vannmelon kostet kr 9,90 pr kilo i mai i alle de tre lavpriskjedene. Extra er aller dyrest i juli med kr 15,30 per kilo. Prisøkning: 55 prosent!

Dagligvareekspert: – Overraskende høy økning

At juli er en dyr matmåned er det liten tvil om. Det avslører flere av varene som denne gangen havnet i VGs handlekurv.

Forbrukerne er i feriemodus, da kan det se ut som det er enklere for kjedene å justere opp prisen uten for mye støy.

DAGLIGVAREEKSPERT: Erik Fagerlid, rådgiver i handelsbransjen. Foto: Privat

VG har forelagt priseksemplene for dagligvareekspert Erik Fagerlid.

– Prisene vil alltid variere litt ekstra rundt jul, påske og spesielt en lang sommerperiode. Jeg synes likevel eksemplene til VG viser en litt overraskende høy økning, sier Erik Fagerlid, rådgiver i handelsbransjen.

– Dels vil det være fordi kjedene naturlig nok utnytter en mindre bevisst forbrukeratferd i forbindelse med at de fleste av oss er i feriemodus. Men i år tror jeg også det dårlige været i mai og juni gjorde at vi ikke handlet like mye i festdags- og sommerstemning da, prisene måtte dermed settes litt lavere enn hva vi ellers hadde sett, og det må det kompenseres for nå i juli, sier Fagerlid.

Skylder på priskrigen

VG har spurt Kiwi, Rema 1000 og Extra om de bevisst utnytter muligheten til å sette opp matprisene i det stille når ferietiden setter inn, basert på priseksemplene her.

Ingen av kjedene vil si noe offentlig om prisstrategien sin, utover å skylde på landbruksoppgjør, sesongsvingninger eller kunstig lave priser på grunn av priskrig.

Hos Rema 1000 svarer prissjef Daniel Lohne Sorteberg slik:

– Noen varer svinger mye mellom sesongene som gjør at forskjellen kan bli stor på enkelte produkter, som for eksempel Munkholm som VG opplyser om, sier Sorteberg.

Ifølge Kiwi er en av årsakene til de store prisforskjellene prisøkning fra leverandørene.

– Eksemplene VG viser til, er varer som i perioder har vært kunstig lavt priset på grunn av sesong og kampanjer i markedet. Det er hovedårsaken til differansen, sier prissjef Tone Solum Lund hos Kiwi.

Matbørsvinner Extra skylder hovedsakelig på landbruksoppgjøret.

– At prisene øker noe i juli er helt normalt og skyldes i all hovedsak at prisene justeres hos leverandørene og som følge av landbruksoppgjøret. De produktene det vises til i undersøkelsen, er også varer som det var priskrig på i mai og som nå er tilbake til mer normale priser, svarer kjededirektør Christian Hoel i Extra.

Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland. Det kommer frem i en fersk rapport fra forbrukerforskningsinstituttet SIFO på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

