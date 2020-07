Helseforsikring, trenger du det?

Hva dekker en helseforsikring, hvilken er best og trenger du egentlig en slik forsikring i Norge hvor vi har et godt, offentlig helsevesen? Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim har et nyansert syn på behandlingsforsikring.

Nå nettopp

Det er i dag mer enn 600.000 nordmenn som har helseforsikring. De aller fleste betalt av arbeidsgiver, men 61.000 blar opp selv, viser tall fra Finans Norge.

Fra andre aviser