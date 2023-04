VGs MATBØRS: Prisene på norske matvarer har stått mer eller mindre stille siden VGs forrige matbørs i februar. Men om en uke kan de øke igjen ...

Kan bli dyrere mat: − Alle er redde

Matprisene har allerede økt litt, men det store spørsmålet er hva som skjer etter 1. mai, da Kiwis tre måneder lange prislås-garanti utløper. Ekspertene tror ingen av kjedene tar sjansen på å øke prisene.

Økonomiprofessor Øystein Foros mener kjedene er redde for å bli sittende igjen med svarteper.

Matvareekspert Ivar Pettersen mener Kiwi har bundet seg til masta med sin prisgaranti og at det blir vanskelig for dem å øke prisene «over natten».

Uansett, kundene kan i hvert fall snart – etter all sannsynlighet – glede seg til en priskrig til ...

Vi har lagt bak oss den rareste prisvinteren i moderne tid. Etter et snaut år med krig i Ukraina, ekstremt høye strøm- og drivstoffpriser, og økte råvarepriser, så var forventningene store om at matprisene ville øke i det halvårlige prisvinduet 1. februar.

PÅ TILBUD: Uken før påske fikk du Kvikk-Lunsj til tre kroner i lavprisbutikkene.

Prisene i VGs store matbørs hadde økt med 11 prosent fra september 2021 til september 2022, og eksperter fryktet det ville bli et urimelig prishopp.

Men, det skjedde altså ikke, for Kiwi fintet hele matvarebransjen ved å ikke sette opp prisene 1. februar og dessuten videreføre en prislås på 140 varer.

Det tok ikke lang tid før Rema 1000 og Coop fulgte etter Kiwi og priskrigen var i gang. Og den fortsatte helt til påsken i år da det tok helt av med Kvikk-Lunsj til tre kroner og halvannen liter Solo 7,10 kroner.

Men nå er «hvetebrødsdagene» over og matvareprisene har begynt å røre på seg igjen. VG skrev før helgen at noen priser er blitt justert opp nå etter den tøffe priskrigen til påske.

Hva skjer etter 1. mai?

Uansett, «prisfesten» fortsetter en uke til for Kiwi lover at de holder prislåsen på 240 varer frem til 1. mai. Det betyr at, for eksempel Coca-Cola Zero 1,5 liter vil koste 28,90 kroner i en uke til.

Men etter 1. mai er det usikkert hvor mye Cola Zero-en, Gilde Servelat, Blå Castello, Gudbrand brunost og de andre 236 varene i «prislåsen» vil koste.

VG har kontaktet landets tre store lavpriskjeder, men det er lite de kan si om prisutviklingen fremover.

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi minner om at mens matvareprisene i Sverige økte med 19,7 prosent fra mars 2022 til mars 2023, har de bare økt med 8,6 prosent her til lands. Og fra februar til mars falt prisene i Norge, som følge av Kiwis prislås-garanti prislås-garantiKiwi innførte prislås på over 240 varer med varighet til 1. mai 2023. og priskrig inn mot påsken.

– Selv om noen priser nå er justert, har de økt mindre enn det vi fikk i økning i innpris fra leverandørene, sier Arvin.

Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 sier at de ikke har anledning til å si noe om fremtidige priser fordi det vil være brudd på konkurranseloven.

PROFESSOR: Øystein Foros er professor i økonomi ved Norges Handelshøgskole.

Dette sier ekspertene:

– Hva vil skje med matprisene fremover?

– Etter det jeg har kunne se så har prisene mer eller mindre ligget flatt siden 1. februar. Men det har allerede skjedd noen prisøkninger etter påske, sier Øystein Foros, professor i økonomi ved NHH.

Men, med en gang økningene ble omtalt i mediene i forrige uke, så stoppet prisøkningene opp, mener han.

Nå er lavpriskjedene ekstra varsomme og skuler på hverandre.

– Det er særs viktig for kjedene å ikke bli den kjeden som øker prisene først. Alle er redde for å bli sittende igjen med svarteper, sier Foros.

– Mulighet for revansj

Foros mener det er sterke indikasjoner på at dagligvarekjeden har fått betydelig lavere marginer. På mange produkter har kjedene «brent penger» i vinter.

– Hva skjer med prisene etter 1. mai?

– Jeg tror det vil dreie seg om de prislåste produktene til Kiwi. De kan fortsette prislåsen eller øke prisene på disse varene. Hvis de øker prisene er det en mulighet for en av konkurrentene til å ikke følge etter. Her ligger det en mulighet for revansj, sier Foros.

Men hvis han skal tippe, tror han de andre kjedene vil tenke seg ekstra godt om før de eventuelt fortsetter priskrigen. Rett og slett fordi er veldig dyrt.

Nøkkelen ligger hos Kiwi, mener han.

– Det ville overraske meg mye om noen av de andre vil øke først. Jeg er rimelig sikker på at konkurrentene følger ekstremt nøye med på de 240 produktene Kiwi har hatt prislås på.

Men for kundene er det et lyspunkt i vente.

– Vi vil nok få en liten priskrig om de typiske 17. mai-varene uken før, sier han.

MATVAREEKSPERT: Ivar Pettersen er rådgiver i Alo Analyse.

– Bundet seg til masta

Rådgiver Ivar Pettersen i Alo Analyse sier vi vil se en normalisering av matvareprisene, som allerede er begynt å bevege seg oppover.

– Det er helt som forventet, sier han.

– Hva tror du skjer med prisene etter 1. mai?

– Det store spørsmålet er hvem som tar rollen som prisleder etter 1. mai. Det er vanskelig å se hvordan Kiwi, som selverklært prispresser, skal gå foran i en prisøkning. De har jo bundet seg litt til masta, og det er spennende å se hvordan kommer seg ut av dette, sier Pettersen.

Han mener det vil skje en gradvis oppjustering av prisene i ukene og månedene som kommer inn mot den neste prisvinduet.

– 1. juli kommer den neste offisielle prisjusteringen og da vil det bli en større prisøkning, sier han.