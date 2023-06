10 trygge karrierevalg: Disse yrkene blir ikke erstattet av AI

Det er ikke alle oppgaver ChatGPT vil kunne erstatte. Vil du sikres mot AI-fremtiden, har ekspertene konkrete tips til yrker du bør gå for.

VG har tidligere skrevet om yrkene som står i fare for å erstattes av kunstig intelligens (AI) kunstig intelligens (AI)AI står for artificial intelligence, og er i korte trekk når en datamaskin er i stand til å ta valg, lære og løse problemer som vanligvis krever menneskelig intelligens. ChatGPT er et eksempel på et AI-program som i stor grad klarer å svare selvstendig og utfyllende på spørsmål stilt av brukere. VG har tidligere blant annet skrevet om elever som har brukt ChatGPT til å skrive skoleoppgaver og tentamen..