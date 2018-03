MILJØBEVISSTE: Netto er Danmarks største dagligvarekjede, med over 450 butikker. Foto: Søren Jensen, VG

Dansk butikkgigant innfører pant på plastposer

Publisert: 22.03.18 17:23

Kjøper du en plastpose for 50 øre på Netto, får du én krone tilbake hvis du leverer den tilbake.

I et forsøk på å redusere mengden plast som havner i naturen, går den danske supermarkedkjeden Netto nye veier. Som første butikkjede i landet skal den etter påske teste pant på plastposer.

Forsøket starter 16. april, og gjelder i første omgang Netto-butikkene på øya Fyn. Der vil kundene kunne kjøpe en plastpose for 50 øre og få én krone tilbake hvis posen blir levert i kassen igjen på et senere tidspunkt.

– Plastforurensing er er kjempeproblem i verden i dag, og i Netto bruker vi veldig mye plast. Vi selger millioner av disse plastposene, så jeg syns vi har et ansvar for å prøve noe nytt for å få ned forurensingen, sier direktør i Netto International, Michael Løve til dansk TV 2 .

Netto oppfordrer kundene til å bruke plastposene sine flere ganger, og så leverer dem inn når de ikke lenger kan brukes.

– Når posen ikke henger sammen lenger, så kjøper du en ny. Men da kan du levere din gamle og få panten tilbake, sier Løve.

Hvis forsøket er vellykket, er planen at panteordningen skal gjelde i alle Nettos 462 butikker i Danmark, og også i deres butikker i utlandet.

Foruten butikkene i Danmark, driver Netto over 800 butikker i utlandet, fordelt utover Sverige, Polen og Tyskland. Men selskapet, som er Danmarks største dagligvarekjede, tør ikke trykke på den store knappen helt ennå.

– Vi vet rett og slett ikke hvor mange kunder som vil benytte seg av dette. Vi vet ikke om 20 prosent eller 80 prosent av kundene vil komme tilbake med posene, sier Løve til TV 2 .

Posepantprosjektet er et samarbeid mellom Dansk Supermarked - som eier Netto - og World Wildlife Fund (WWF).