Her er julens store testvinnere - og tapere ...

Usikker på hva du skal velge i forbrukerjungelen rett før jul? VG+ har gjort jobben for deg - så slipper du å ryke på bomkjøpene!

Stor VG-test av pinnekjøtt: Pinnekjøttet du bør velge - og styre unna

Blodrester, harsk smak og feil kapping av lammeribba gjør at julens festmåltid kan stå til stryk lenge før julen ringes inn.

Klikk her for å lese hele testen!

Stor VG-test av akevitt: Julens verste og beste akevitt

I VGs store akevittest fikk en nykommer terningkast 6! Sjekk hvilke akevitter som passer best til julematen!

Klikk her for å lese hele testen!

Stor VG-test av ribbe: Dyrest ikke alltid best

To av ribbene i VGs test knuser myten om at ribbe er aller best fersk, eller at dyrt er bedre enn billig. Her er ribbene du bør styre unna.

Klikk her for å lese hele testen!

Stor VG-test av juleøl: Det er bare å glede seg!

VG gir deg her kremen av nær 200 testede øl-produkter fra butikk og pol. Og ikke minst – historiens aller første alkoholfrie 6-er!

Klikk her for å lese hele testen!

Stor VG-test av kunstige juletrær: Dyrest ikke alltid best

VG har vurdert plasttrær i alle prisklasser. Her er trærne du bør velge eller styre unna til jul.

Klikk her for å lese hele testen!

Stor VG-test av julebrus: Disse falt mest og minst i smak blant barn og voksne

Kun to flasker får terningkast 6. Her kan du se hvordan din personlige favoritt har scoret i testen.

Klikk her for å lese hele testen!

Stor VG-test av brettspill: De beste spillene for store og små

Her har du en oversikt over de beste nye brettspillene som finnes i hyllene nå.

Klikk her for å lese hele testen!

Publisert: 20.12.19 kl. 13:23

