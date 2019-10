VGs MATBØRS: Konkurransen om å ha de laveste matprisene spisser seg til. Denne gangen er det til sammen 89 varer i VGs matbørs. Foto: Gisle Oddstad

VGs matbørs avslører: Store prisforskjeller på samme vare

Kiwi er nå i førersetet og styrer priskampen på billigmat i Norge. Bytter du kjede, kan du spare over 10.000 kroner i året, viser VGs store matbørs.

Går du inn på et supermarked, må du betale over 400 kroner mer for den samme handlekurven, sammenlignet med den billigste lavpriskjeden i VGs matbørs.

Jarlsbergost, Omo ultra flytende, Pepsi Max, Fjordlands kjøttkaker og økologiske egg er blant varene det i hovedsak er spesielt lønnsomt å handle i lavpriskjedene, ifølge denne børsen. Men gjennomgående er prisene på lavprisvarene noen kroner billigere enn i supermarkedene.

VGs ferske matbørs viser at Kiwi gjennomgående har de laveste prisene i oktober, og er dagligvarekjeden som driver matprisene nedover i Norge. Med unntak av én vare er Kiwis priser lavere eller like konkurrentenes.

VINNERKURVEN: Kiwi vinner VGs matbørs for oktober med en handlekurv til 3564 kroner. Foto: JØRN E. KAALSTAD

Men, det skiller kun 33 kroner på handlekurven til konkurrenten Rema 1000, som må se seg slått og havner på annenplass.

I Coops lavpriskjede Extra koster den samme handlekurven 55 kroner mer enn matbørsvinneren.

Går du derimot på super’n, kan det fort bli dyrt. Sjekk eksemplene litt lenger ned i saken.

Priskrigen har pågått lenge mellom erkerivalene Kiwi, Extra og Rema 1000.

Klinker til

Kiwi har vunnet ni av ti av de siste av VGs matbørser. Nå klinker de til igjen og befester sin posisjon i dagligvaremarkedet.

Mandag denne uken fylte VG igjen handlekurven med 89 varer fra lavpriskjedene Kiwi, Extra og Rema 1000, og supermarkedkjedene Meny, Spar og Coop Mega i Oslo-området.

Og Kiwi vinner priskrigen med en handlekurv til 3564,41 kroner.

Hos Rema betalte vi 3597,38 kroner for den samme kurven, mens kassalappen hos Extra viser 3619,78 kroner.

PRISRAN? Hos Coop Mega koster posen med Pommes Noisettes nesten 60 prosent mer enn i lavpriskjedene. Foto: Gisle Oddstad

Sjekk disse priseksemplene:

Kjøper du det flytende vaskemiddelet Omo Ultra Hvitt hos Kiwi, sparer du 17 kroner sammenlignet med prisen hos Rema 1000 og Extra. I supermarkedkjeden Meny koster Omo-flasken 23 kroner mer enn hos Kiwi.

Skal du gjøre et kupp går du til frysedisken hos Kiwi eller Rema for å kjøpe de små potetkulene Pommes Noisettes. Hos Coop Mega er de 59 prosent dyrere.

Esken med Italiensk Salat koster kroner 11,10 hos Kiwi. Det er fem kroner billigere enn hos de to andre lavpriskonkurrentene.

For pakken med Gilde Go og Mager Wienerpølser er det også penger spart på å handle hos matbørsvinneren.

Går du til pristestens dyreste supermarked Coop Mega, må du punge ut med hele 437 kroner mer for de samme varene som Kiwi tar 3564 kroner for.

Fakta VGs matbørs

● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området mandag 31. september 2019. Journalistene har opptrådt anonymt.

● Butikkene er Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega.

● Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag. ● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap.

● Vareutvalget: Av 89 varer er 68 identiske merkevarer, 11 av varene er i kategorien frukt og grønt.

● Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt, har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. Mengden og størrelsen vi har etterspurt fremgår av tabellen.

● Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig. Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Entrecôte, Hoff Pommes Noisettes, Gilde Stjernebacon, kyllingfilet naturell, laks, Synnøve Revet, Gilde kokt skinke og hvetemel.

● Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene i VGs matbørs er basert på kassekvittering og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. Hvis pris ikke er tilgjengelig i butikk, er det hentet inn prisopplysninger fra kjedenes egne nettsider. ● Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning.

● Vi tar forbehold om at prisene i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato.

● Matvarene i VGs matbørs doneres til Matsentralen i Oslo.

Nielsen-tallene for 2018 viser at lavpriskjedene nå står for 66,5 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen.

Antall varelinjer i den typiske lavprisbutikken har vokst kraftig siden 80-tallet, dermed kan man i prinsippet gjøre hele ukehandelen i norske lavprisbutikker.

Ifølge professor Frode Steen ved NHH i Bergen, er det også tegn på at flere av oss legger hovedhandlingen sin til en lavpriskjede.

Rema 1000 var lenge prisledende for billigmat i Norge. Nå har Kiwi overtatt posisjonen som billigste dagligvarekjede.

ULIKT INNHOLD: De kan se like ut, men pris avslører at det er forskjell på innholdet av sardiner i olje i boksene fra King Oscar. Foto: Nina Andersen

Ser man på prisbildet i VGs matbørs, kan det se ut som om det ikke lenger er like viktig for Rema 1000 å være billigst av lavpriskjedene.

– Nei, det er ikke riktig. Det er selvsagt like viktig som det alltid har vært, og vi vant VGs forrige pristest. Vi skal ha de laveste prisene, svarer Trond Bentestuen, administrerende direktør Rema 1000 i Norge i en e-post til VG.

Flere nye varer

Flere av varene i VGs handlekurv er denne gangen byttet ut med noen nye varer og varer som tidligere har vært i VGs matbørs. Det skulle vise seg å bli avgjørende for priskrigen. For eksempel potetkulene Pommes Noisettes som er 59 prosent dyrere hos Coop Mega sammenlignet med Kiwi og Rema.

PENGER SPART: En familie kan spare hele 10.270 kroner i året på å gå fra den dyreste til den billigste kjeden i VGs matbørs. Foto: Janne Møller-Hansen

I flere av VGs matbørser har det de siste årene kun vært noen få ører som har skilt på kassalappen og avgjort hvilken kjede som har vunnet VGs matbørser.

Denne gangen var Kiwis handlekurv 32,97 kroner billigere enn Remas kurv, og 55,37 kroner billigere enn kurven til Extra.

I handlekurven som består av både kjøtt og fisk, frukt og grønt, tørrvarer og vaskemidler, samt godt drikke, er 68 av varene identiske merkevarer. 11 av varene er i frukt og grønt-kategorien og det er på frukt og grønt at Kiwi er billigst i forhold til konkurrentene.

Aller dyrest er det å handle i Coop kjedens supermarkedkjede Coop Mega. Der betalte vi 4001,89 kroner for handlekurven. Det er 12 prosent dyrere enn å handle de samme varene på Kiwi.

ULIK VEKT! Det kan lønne seg å sjekke kiloprisen på Synnøve Revet Økonomipakke. Hos Kiwi, Meny og Spar veier den 400 gram, hos Rema 450 gram, mens Coop-kjedens butikker selger den i 500 grams pakker. Foto: JØRN E. KAALSTAD

Av supermarkedene er Sparkjeden denne gangen billigste alternativ, med Meny hakk i hæl. Her er handlekurvene henholdsvis 10,13 prosent og 10,15 prosent dyrere enn matbørsvinneren.

Bytt kjede – spar penger

At det lønner seg å være prisbevisst, er åpenbart: VGs matbørs viser at en familie kan spare hele 10.270 kroner i året på å legge handelen til Kiwi i stedet for supermarkedkjeden Coop Mega (se egen sak lenger ned i artikkelen).

Tidligere prissammenligninger har vist at enkeltprodukter også kan gjøre store prisutslag, avhengig av hvor du handler.

Her er flere eksempler:

● Ifølge VGs sjekk er økonomipakken med fersk kyllingfilet 1,4 kilo merket Kyllinggården aller dyrest hos Meny, og 30 prosent dyrere enn billigste alternativ i de tre lavpriskjedene.

● Flaskene med Pepsi Max 4-pk. koster aller mest hos Coop Mega. Handler du i stedet dobbelt opp av brusen i en av lavpriskjedene kan du raskt spare 22 kroner, eller nok til å kjøpe en pose Potetgull eller Sørlandschips.

● Hos Kiwi og Extra koster agurk 15,80 kroner, hos Rema skal de ha 19,90 kroner. Drueprisen til Extra minner mest om supermarkedspris.

TILBUD: I supermarkedene kan du ofte finne gode tilbud. Her fra Coop Mega på Skøyen i Oslo. Foto: NINA ANDERSEN

Også varierende vekt på tilsynelatende samme merkevare kan gi ulike prisutslag. Synnøve Revet Økonomiblanding veier både 400 g, 450 g eller 500 g avhengig av hvilken kjede du handler i.

Sjekk kiloprisen

Tipset er å alltid sjekke kilopris for å se hva varen egentlig koster.

Men, det er i supermarkedene du faktisk kan finne gode enkelt tilbud. Sjekker du kjedenes tilbudsaviser, kan du nesten være sikker på at tilbudsprisen er konkurransedyktig med lavpriskjedene.

Denne uken var det tilbud på blant annet Ryvita Knekkebrød, Big One Giants Mighty Meat og Stratos Salty Caramel til priser langt under lavpriskonkurrentene.

Men, putter du mer varer i handlekurven på supermarkedet blir det uansett dyrere, viser VGs matbørs.

Tusener å spare på å bytte kjede

● VGs «matbørsfamilie» er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en samlet årsinntekt på 774.000 kroner etter skatt.

● Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelse fra 2013 viser at norske husholdninger bruker 12 prosent av inntekten på mat og alkoholfri drikke.

● For VGs matbørsfamilie tilsvarer dette 93.840 kroner som brukes på mat i året.

● Hvis matbørsfamilien i dag handler på Coop Mega, vil de kunne spare hele 10.270 kroner i året på å legge handelen til Kiwi.

Matkjedenes markedsandeler:

Disse tre kjedene har 96 prosent av dagligvaremarkedet i Norge.

● Norgesgruppen: 43,2 %: Meny, Kiwi, Spar og Joker

● Coop: 29, 3 %: Coop Mega, Extra, Coop Prix, Obs og Marked

● Rema 1000: 23,7 %

Kilde: Nielsen

Dette svarer kjedene:

KIWI: – Vi er i førersetet på pris og er de som presser prisene ned. I tillegg til markedets laveste priser, får våre 1,4 millioner Kiwi Pluss-kunder 15 prosent bonus på all fersk frukt, grønt og fisk, og 1 prosent bonus på alle andre varer, svarer prissjef Tone Solum Lund.

EXTRA: – Extra vant VG-børsen sist og er denne gang 1,5 prosent bak. Prisene ble justert ned allerede før VG gikk i trykken, og vi fortsetter å jobbe for å være billigst i tillegg til at Extra har størst utvalg av lavpriskjedene, svarer kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

MENY: – Vi er en motpol til lavpris og tilbyr det største utvalget. Hver uke har vi 500 varer som er like billige eller billigere enn konkurrentene. Testen er et øyeblikksbilde av få varer. Prisene justeres daglig; vi har for eksempel alt justert ned prisen på løsvekt tomater og Gilde wiener Go og Mager, sier Meny-sjef Vegard Kjuus.

SPAR: – Matbørsen bekrefter at Spar er den billigste supermarkedkjeden, det er vi fornøyde med, og vi vil fortsette å jobbe for å gi kundene våre den beste lokale handleopplevelsen med stort utvalg, rå tilbud og dyktige fagfolk, sier kjededirektør Ole Christian Fjeldheim.

COOP MEGA: – Coop Mega skal i tillegg til å ha best utvalg og service også være Norges billigste supermarkedkjede. Vi er derfor ikke fornøyd og har selvsagt justert ned prisene allerede. Vi har også 20 prosent på alt fra Norges største økologiserie Änglamark, svarer kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

REMA: Rema 1000 ønsket ikke kommentere VGs matbørs ytterligere og viser til svaret de har gitt i saken.

Publisert: 04.10.19 kl. 10:32







