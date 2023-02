Ikea-skattene: En av disse Ikea-stolene ble solgt for 185.000

Interessen for Ikea-produkter har gått i taket og det samme har prisene, men du kan fortsatt gjøre et kupp. Selgeren av verdensrekord-stolen kjøpte den for bare 75 kroner på loppis.

De fleste nordmenn har et forhold til Ikea, enten du har svettet over flatpakkede møbler eller gaflet innpå kjøttboller i fløtesaus.