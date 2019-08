Vi ble med en skadedyrtekniker på jobb: Slik kan du bli kvitt skjeggkre

Utbredelsen av insektet skjeggkre har eksplodert i leiligheter og hus i hele landet, og fører til psykiske plager, ifølge ekspertene.

Første gangen skadedyrtekniker Jens var i eneboligen utenfor Oslo, avdekket han flere hundre insekter. Nå er han her for tredje gang, for å se om tiltakene hans hjelper.