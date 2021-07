VGs svenskebørs: Sjekk de elleville grenseprisene!

Endelig er svenskegrensen igjen åpen for handleglade nordmenn. VG har vært i Strømstad-området og sjekket om prisene på de «norske» favorittene fortsatt er verdt turen over. Konklusjon: Hiv deg i bilen, for her er det mye penger å spare på kjøtt, alkohol og snus!

Jo da, Västra Götalands-regionen er corona-grønn og grensen er således åpen begge veier for nordmenn som kjører over.