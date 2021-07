Ekspertenes råd: Slik får du oversikt over pensjonen

Over to millioner nordmenn vet ikke hva de vil få i pensjon, viser en ny undersøkelse. Her er rådene som gir deg oversikten. – Når man er i 60-årene kan det være litt sent å starte planleggingen, sier forbrukerøkonom.

Av Mona Langset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Er du en av dem som aldri har sjekket, kan du lese her om hvordan du finner ut omtrent hvor mye du vil få utbetalt i måneden når arbeidslivet er slutt.