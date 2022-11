Julie (29) fikk jobb hos landets mest populære arbeidsgiver

Over 13.000 nordmenn har svart i fersk undersøkelse: Her er drømmearbeidsgiverne. Sjekk din bransje.

– Det å få jobb her første gang jeg søkte, hadde jeg egentlig ikke trodd at jeg skulle få til, men det gikk. Det viste seg at den bakgrunnen jeg har er attraktiv, sier Julie Charlotte Aaheim, til VG.