Slik ville ekspertene investert 100.000 kroner nå

Vanskelig å vite hvor du skal putte pengene når renten er nede på null? Her gir fem eksperter og en «amatør» sine beste tips for plasseringen av 100.000 kroner.

Astrid Dalen / Dine Penger

For mindre enn 10 minutter siden

Har du arvet penger, vunnet i Lotto, solgt bolig med gevinst – eller har du rett og slett spart deg opp en slump penger som du ikke vet hvor du skal plassere?

Med ujevne mellomrom spør Dine Penger eksperter og «amatører» hvor de ville plassert 100.000 kroner med mål om å få størst mulig avkastning, uten å ta for mye risiko. Nå har vi gjort det igjen, og denne gangen på et tidspunkt hvor koronapandemien i flere måneder har ligget som en skygge over verdensøkonomien.

