Dette koster private høyskoler – stor oversikt

Noen private høyskoler koster flere hundre tusen kroner for et skoleår, andre et par tusenlapper. Sjekk oversikten over de dyreste og billigste private studiene – og skolenes egen forklaring.

Mange studenter velger å betale seg inn hos private høyskoler. Noen er helt uten poengkrav og krever heller ikke søknad via Samordna opptak.