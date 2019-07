BILLIG? Bare lave priser, lover lavpriskjedene. Nå kan VG dokumentere at maten har blitt dyrere i de tre lavpriskjedene i juli. Foto: Mattis Sandblad

Nå har kjedene satt opp matvareprisene: – Overraskende høy økning

Det har blitt dyrere å handle mat i lavpriskjedene. Dagligvarekspert reagerer på «overraskende høy» prisøkning i juli.

VG kan i dag avsløre at de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra har satt opp prisene i det stille på flere av matvarene i VGs matbørs for juli.

Et eksempel: Da VG testet prisene til matbørsen før 17.mai, kostet 3 dl Tine kremfløte 12,10 kroner hos Kiwi og 12,30 hos Rema og Extra. I juli, to måneder senere, viser kassalappen kr 18,90 i alle de tre kjedene. Prisøkning: 56 prosent hos Kiwi og 54 prosent hos Rema og Extra!

En av de andre varene har en prisøkning på hele 183 prosent fra juni til juli! Du kan lese mer om dette – og se flere andre eksempler – i VGs store matbørs på VG+.

Det er første gang VGs handlekurv har vært fylt opp i feriemåneden juli.

Basert på VGs matbørser i mai og juni, har VG har forelagt flere priseksempler for dagligvareekspert Erik Fagerlid.

DAGLIGVAREEKSPERT: Erik Fagerlid. Foto: Privat

Fagerlid reagerer på overraskende høy prisøkning.

I feriemodus

Det kan nemlig virke som feriemodus og lav prisoppmerksomhet gjør det enklere for kjedene å justere opp prisene i det stille i juli.

– Prisene vil alltid variere litt ekstra rundt jul, påske og spesielt en lang sommerperiode. Jeg synes likevel eksemplene til VG viser en litt overraskende høy økning, sier Fagerlid som er rådgiver i handelsbransjen.

– Dels vil det være fordi kjedene naturlig nok utnytter en mindre bevisst forbrukeratferd i forbindelse med at de fleste av oss er i feriemodus. Men i år tror jeg også det dårlige været i mai og juni gjorde at vi ikke handlet like mye i festdags- og sommerstemning da, prisene måtte dermed settes litt lavere enn hva vi ellers hadde sett, og det må det kompenseres for nå i juli, legger Fagerlid til.

Priskrig før ferier

Når priskrigen raser før ferier og høytider, kappes kjedene om å fortelle hvor det er aller billigst å handle. Når ferien starter skrur derimot kjedene opp prisen i det stille.

Ingen av kjedene vil si noe offentlig om prisstrategien sin, utover å skylde på landbruksoppgjør, sesongsvingninger eller kunstig lave priser på grunn av priskrig.

Remas prisdirektør Daniel Lohne Sorteberg svarer VG slik:

– Noen varer svinger mye mellom sesongene som gjør at forskjellen kan bli stor på enkelte produkter, som for eksempel Munkholm som VG opplyser om, sier Sorteberg.

Kiwi sier at en av årsakene til de store prisforskjellene skyldes prisøkning fra leverandørene.

Skylder på sesong

– Eksemplene VG viser til, er varer som i perioder har vært kunstig lavt priset på grunn av sesong og kampanjer i markedet. Det er hovedårsaken til differansen, sier prissjef Tone Solum Lund hos Kiwi.

Coopkjeden Extra skylder hovedsakelig på landbruksoppgjøret.

– At prisene øker noe i juli er helt normalt og skyldes i all hovedsak at prisene justeres hos leverandørene og som følge av landbruksoppgjøret. De produktene det vises til i undersøkelsen, er også varer som det var priskrig på i mai og som nå er tilbake til mer normale priser, svarer kjededirektør Christian Hoel i Extra.