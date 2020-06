Ti enkle ting du kan gjøre selv for å øke verdien på boligen din

Det trenger ikke koste mange kronene og kreftene. Ved hjelp av disse ti enkle oppussinggrepene, kan du øke verdien på boligen din betydelig, mener ekspertene.

Christine Gulbrandsen

Kari Byklum

For mindre enn 20 minutter siden

– Det er helt klart at enkle grep du gjør selv, kan bety mye for hva slags salgssum du får for boligen din, sier Karoline Cecilie Michaelsen, partner hos Sem & Johnsen.

Fra andre aviser