TATOVERT KORSRYGG: I korsryggen har Nelly tatovert en klassisk tribal-tatovering med sommerfugl i sentrum, og elementer av stjernetegnet Væren.

Gammel tatoveringstrend får nytt liv: «Tramp stamp» er tilbake

Nelly Kristin Alapnes Århus (24) har omfavnet Y2K-trenden – nå med ny tatovering i korsryggen. 90-tallet har gjort tatoverings-comeback, og de unge ønsker tatoveringer på synlige steder som hender og i ansiktet, forteller ekspertene.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I slutten av mars fikk Nelly Kristin Alapnes Århus (24) en 90-tallsinspirert tatovering i korsryggen – en såkalt «tramp stamp». Hun er ikke alene. På TikTok florerer det av internasjonale videoer som viser yngre personer som foreviger 90-tallsmotiver på kroppene.

– Jeg har likt Y2K-stilen i over et år, og har hatt lyst på en slik tatovering en god stund. Samtidig balanserer jeg gjerne mellom det som er pent, men også «stygt». Jeg liker at tatoveringen ikke kun er fin, men også litt harry, forteller Nelly til VG.

Klesstilen hennes bærer allerede preg av elementer som Y2K omfavner – fra 90- og tidlig 2000-tall. Nellys inspirasjon er Bratz-dukker fra 2000-tallet, tatoveringsartisten Manuela Soto Sosa, og ulike profiler på Instagram, som influencere og artister.

TRANSFORMASJON: – Sommerfuglen betyr for meg transformasjon. Jeg føler at jeg hele tiden er i endring, forteller Nelly.

– Gir meg mye glede

Nelly er bosatt i Oslo. På besøk hjemme i Sørreisa, fikk også pappa se motivet.

– Han synes den var fin, ler hun.

24-åringen har reflektert over valget av motiv i forkant, og er klar over at flere som tok lignende tatoveringer under forrige storhetstid har valgt å fjerne eller dekke over dem senere.

– Nå gir tatoveringen meg mye glede, og jeg smiler når jeg ser meg i speilet. Jeg er klar over at selv om «tramp stamp» er trendy nå, og ikke nødvendigvis vil være noe folk liker for alltid, sier hun.

Nelly jobber mye med selvkjærlighet, og har lært å like kroppen sin som den er.

– Om jeg plutselig slutter å like denne tatoveringen, blir det bare en ny ting ved kroppen å lære å like, beskriver Nelly.

SYNLIGE TATOVERINGER: Nelly har tatoveringer blant annet på halsen og hånden fra tidligere.

Hun har totalt 16 tatoveringer, blant annet på hendene og halsen fra tidligere.

– For meg personlig er ikke tatoveringer en seriøs greie. Jeg vil anbefale andre som vurderer lignende tatoveringer som jeg har til å tenke seg nøye om, oppfordrer Nelly.

– Potensiell ny tatoveringstrend

Aleksander Stubberud (24) ved Attitude Tattoo Studio i Oslo forteller noen kunder nå vil ha mindre tribal-tatoveringer.

– Enkelte har også bedt om å få «tramp stamps» – en gammel trend som har vært død lenge. Jeg tror vi ser tendenser til en potensiell ny tatoveringstrend, som kommer med 90-tallsbølgen i motebildet, beskriver Stubberud.

ATTITUDE TATTOO: Aleksander Stubberud (24) tar blant annet imot tatoveringsbestillinger ved Attitude Tattoo Studio i Oslo. Han har god oversikt over hva kundene etterspør.

Tatoveringsstudioet har inntil nylig kun sett slike tatoveringer, som vitner om trender fra fortiden, når kunder har ønsket å skjule dem med nye tatoveringer.

Av andre trender Stubberud har lagt merke til, trekker han frem små enkle tatoveringer som en dominerende trend.

– Folk ønsker «patchy» stil (mange små tatoveringer sammen). I denne stilen kan tatoveringene gjerne se litt uperfekte og hjemmelagde ut. For eksempel trenger de ikke ha rette linjer.

«PATCHY» STIL: Armene til Stubberud har flere mindre tatoveringer, tatovert i det som kalles «patchy» stil.

Synlige tatoveringer

Tatoveringene skal også helst være synlige, fremfor at de skal kunne skjules under en T-skjorte eller en genser, som tidligere.

– Små ansiktstatoveringer har blitt en trend, for eksempel ved tinningen. Men også tatoveringer på hender og halsen er populært. Før hadde synlige tatoveringer en skremselseffekt, men blant unge har de fått et nytt image.

Ansiktstatoveringer har blitt mer «allemannseie» enn det har vært hittil, beskriver Stubberud. Ved Attitude opplever de at noen personer uten tatoveringer fra tidligere, etterspør dette.

– Da ber vi dem om å tenke seg om, før de eventuelt kommer tilbake, sier han.

PÅ TATOVERINGSBENKEN: Tatovør Esteban Veliz ved Attitude Tattoo Studio, tatoverer inn datoer i minimalistisk stil på armen til en ung kunde.

– Trender går i bølger

Også tatovør Irene Villarama (25) ved Memento Tattoo i Oslo har sett at 90-tallsvinnerne tribal, spike- og piggtråd-tatoveringer er på vei tilbake.

– Det er ikke ofte det skjer, men unge personer kommer innom for å ta mindre «tribals» og «tramp stamps». Disse 90-tallstatoveringene er veldig trendy i blant annet Amsterdam, med Y2K-trenden. Men foreløpig er de ikke like populære i Norge – kanskje kommer bølgen også hit, sier Villarama.

Villarama bekrefter at minimalistiske tatoveringer, og gjerne flere sammen i form av for eksempel en «patch sleeve», er veldig trendy.

TATOVØR: Irene Villarama ved Memento Tattoo i Oslo forteller om tatoveringstrendene som gjelder nå.

Hun opplever også at de yngre vil ha tatoveringer som gjerne er så synlige som mulig – i ansiktet, på halsen, hendene og fingrene.

Villarama har selv synlige tatoveringer, og advarer unge mot å ta slike tatoveringer spontant.

– Tenk nøye gjennom valget, for du kan komme til å angre i fremtiden. Trender går i bølger, sier hun.

POPULÆRT MOTIV: Flere vil tatovere seg med romertall, som Justin Bieber, ifølge Aleksander Stubberud.

Kjendis-inspirasjon

Både Stubberud og Villarama sier at folk lar seg inspirere av kjendiser, som musikere og influencere. Blant eksemplene Stubberud nevner er Rihannas store tatovering under puppene, David Beckhams sleeve, John Mayers blomstertatovering, og Justin Biebers romertall.

– Når det gjelder ansiktstatoveringer, spør flere om å få motivene til XXXTentacion, sier Stubberud.

1 / 3 BETYDNING: I pannen har artist Sebastian Zalo tatovert «Expression of love», for ansiktsuttrykk er det første vi møter mennesker med. På halsen står det «God is a Woman», siden Zalo mener Gud gir energi, og at verden trenger mer feminin energi. forrige neste fullskjerm BETYDNING: I pannen har artist Sebastian Zalo tatovert «Expression of love», for ansiktsuttrykk er det første vi møter mennesker med. På halsen står det «God is a Woman», siden Zalo mener Gud gir energi, og at verden trenger mer feminin energi.

Sebastian Zalo: Ønsker synlige tatoveringer som bidrar til refleksjon

Artist Sebastian Zalo (25) har flere tatoveringer, blant annet synlige i ansiktet, på halsen og på hånden. Han opplever at folk lar seg inspirere av ham på flere måter, både gjennom musikk og utseende.

– Folk sier de synes tatoveringene mine er kule, og vil ta bilder av dem. Også jeg har latt meg inspirere av trendsettere, svarer han.

Zalos motiv er minimalistiske og personlige, i form av budskap og utforming. Blant annet hedrer de hans avdøde nære venn Benjamin Liam Ruud, som VG tidligere har skrevet om.

MINNE: Symbolet på Zalos finger er til ære for hans avdøde venn, Benjamin Liam Ruud.

– Tatoveringene er min egen håndskrift. Jeg ønsker at de skal være synlige og bidra til refleksjon, forteller Zalo.

Han sier han har vært nøye med å velge motiver som har formet ham, og som han kan leve med.

– Jeg er bevisst på at de vil være med meg livet ut. Tatoveringene er også en del av mitt image som artist – en drøm jeg har fulgt siden jeg begynte å satse på musikk i videregående skole, sier Zalo.