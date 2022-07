Ny studie: Denne kaffetypen gir best helseeffekt

En ny stor studie viser at kaffedrikkere har en minsket dødelighet med opp til 15 prosent. Men det er ikke hipp som happ hvilken kaffe du velger, understreker norsk forsker.

Julia Renate Ingebrigtsen

Petter Larsson

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En stor, australsk studie viser at to til tre kopper kaffe om dagen faktisk kan minske risikoen for hjerte- og karsykdom, hjertesvikt og forstyrrelser i hjerterytmen.