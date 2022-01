Utenlandstur: Dette er reglene som gjelder nå

Etter to år med pandemi og restriksjoner bobler reiselysten. Mange vil utenlands. Her er oversikt over reglene som gjelder i noen av landene nordmenn liker å reise til.

Av Mona Langset

Publisert: Nå nettopp

UD har opphevet det globale reiserådet som gjaldt for hele verden. Men selv om grensene er åpnet er det fortsatt restriksjoner. Det kan gjøre reising til en litt mer omstendelig prosess enn før.