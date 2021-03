BILLIGST PÅSKEKOS! Vi har sjekket prisene på 52 av de viktigste påskevarene.

VGs pristest: Her får du billigst påskekos!

Nå står påsken for døren og for mange betyr det storhandel før helligdagene slår inn. VG har sjekket påskematvareprisene og her kan du se hvor du handler billigst.

Publisert: Nå nettopp

VGs påskematbørs viser at det er Rema 1000 som, svært knepent, kommer aller billigst ut. VGs matkurv med 52 typiske påskevarer koster 2031,75 kroner hos Rema og det bare drøyt to kroner mer enn Extra som ble nest beste kjede.

Kiwi som vant knepent over Rema i VGs store matbørs i fjor høst var denne gang snaut 24 kroner dyrere enn børsvinneren og blir dermed tredje beste lavpriskjede, etter Rema og Extra.

– KIWI er prispresseren i markedet og skal alltid være billigst. Vi har de laveste prisene på påskevarene, og vi skal selvsagt også ha de laveste prisene på andre varer. Ingen vinner flere prisundersøkelser enn KIWI, og vi vant også forrige VGs matbørs. Kundene skal være trygge på at de får de laveste prisene hos oss, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

– Puster lavpriskjedene i nakken

Hjemleveringstjenesten Kolonial.no var også med i VGs påskematbørs, og de kom aller dårligst ut. De er dyrest i alle kategorier med unntak av brød og bakervarer. Hva har skjedd med prisene til kolonial som bare var drøyt 30 kroner dyrere enn Rema 1000 i VGs forrige matbørs i starten av februar?

Nå er differansen 133 kroner, noe som tilsvarer 6,5 prosent bak vinneren Rema. Det legger kolonial-prisene nærmere et supermarked-prisnivå enn et lavprisnivå.

– Har dere gitt opp å konkurrere med lavpriskjedene på pris?

– Vi puster lavpriskjedene stadig nærmere i nakken på pris, men har ennå ikke like stort apparat som gigantene for å fange opp veldig raske prisbevegelser. Nå de siste dagene før påske har prisene stupt raskere enn vi har greid å oppdatere, og da ble det litt større strekk i feltet. Samtidig tror vi mange setter pris på å få varene hjemkjørt, på mange tidspunkter gratis, spesielt nå i den travle tiden før påske. Prisene på produktene i VGs oversikt er allerede justert ned, sier Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no til VG.

Selv om det skiller relativt lite på totalsummen er det er mye penger å spare på enkeltprodukter for den årvåkne kunden.

Så, hvilke varer er det som skiller mest i VGs påskebørs? Jo, i første rekke indrefilet av svin og kyllingfilet.

Hos Rema og Extra koster svinefileten 99 kroner kiloen, mens hos Kiwi og Kolonial må du ut med henholdsvis 114 og 116,50 kroner kiloen.

– Vi vet at kjedene følger hverandres priser svært tett. Hvorfor har Kiwi en pris på svin indrefilet som er 15 kroner dyrere pr kg enn konkurrentene?

– Vi skal ha de laveste prisene på alle varer, så dette er en glipp. Prisen på indrefilet av svin er allerede satt ned under konkurrentens pris, og KIWI er igjen billigst på dette produktet, sier Aakvaag Arvin, i Kiwi.

Fersk kyllingfilet er en også en vare som skiller en del på pris. Hos Rema og Extra koster den drøyt 143 kroner kiloen, mens hos dyreste kjede Kolonial så koster den drøyt 164 kroner, over 21 kroner mer pr. kilo, for pakninger på mellom 400 og 700 gram.

Nå skal det sies at alle kjedene har billigere kyllingfilet enn det VG etterspør. Alle tilbyr billig-kylling gjennom egne merkevareprodukter, men da må du kjøpe store pakninger på mellom 1,4 og 1,8 kilo. Og det mener VG er uforholdsmessig store pakninger for et måltid for en vanlig familie.

I bildegalleriet under ser du eksempler på varer som skiller en del i pris fra kjede til kjede. Sjekk VGs påskematbørs!

Hvorfor er prisene så like?

Som man kan se av VGs påskematbørs følger lavpriskjedene Kiwi, Rema og Extra hverandre svært tett. Av utvalget vårt på 52 varer har kjedene helt lik pris på 45 av produktene.

– Hvorfor er det slik?

– Like priser kan være resultatet av hard konkurranse, men det kan også være resultatet av samarbeid eller koordinering. Derfor er det ikke så enkelt å forklare hvorfor når konkurrenter opererer med like priser, skriver Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet i en mail til VG.

Hvem som tjener på dette kommer an på årsaken til at prisene er så like, mener han.

– Dersom det er hard konkurranse som gir like priser er det forbrukerne som tjener på det, mens hvis det er samarbeid mellom konkurrenter som gir like priser er det de som tjener på det.

Rett før jul i 2020 varslet Konkurransetilsynet 21 milliarder kroner i bøter til flere dagligvarekjeder med bakgrunn i den svært ofte identiske prissettingen. Bransjen har tilbakevist kravet og bestrider grunnlaget for det.

– Passer på hverandre

Dagligvareekspert og tidligere fagsjef for varehandel og høyskolelektor på BI, Odd Gisholt, driver nå sitt eget firma, Institutt for Marketing. Han har denne kommentaren:

– I en årrekke har kjedene hatt såkalte «prisjegere» som har reist rundt og sjekket prisene hos konkurrentene. Det er det nå «offisielt» slutt på, siden myndighetene har vært skeptiske til ordningen. Kjedene passer fortsatt på hverandre og alle vil de jo ha «lavest pris» på de varene de regner med VGs (og andre) børser sjekker. Men husk i lavpris er det totalt ca. 7000 varer i hyllene. I supermarkedene det det dobbelte. For alle varene kan prisene variere ganske kraftig, skriver Gisholt.

Han mener at alle kjedene nå opplever «prispress» og synkende marginer.

– Kjøpmennene, særlig de som driver selvstendig, prøver selvsagt å «ta igjen det tapte» på varer de regner med ikke sjekkes på børsene. Ulike priser på ulike steder i samme butikk kan forekomme. Prispsykologi er et fag for seg. Mitt råd til kundene er at de bør følge med for ikke å bli «lurt»! råder Gisholt.

