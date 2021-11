Thea (29) opp­daterte LinkedIn-profilen. Ett minutt senere tok landets mest pop­ulære arbeids­giver kontakt

Nær 11.000 nordmenn har svart i fersk undersøkelse: Her er drømmearbeidsgiverne. Sjekk din bransje.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg blir alltid møtt positivt med nysgjerrighet og interesse når jeg sier at jeg jobber her. Det er gøy at det er såpass attraktivt for folk, sier Thea Sitek.